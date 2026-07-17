Daniel Noboa centraliza el control del Ejecutivo en seis macro-gabinetes tras una nueva reorganización ministerial

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió el Decreto Ejecutivo n.º 449, mediante el cual reorganizó el Ejecutivo y reemplazó los antiguos gabinetes sectoriales por seis nuevas instancias interinstitucionales. La medida busca unificar la gestión pública bajo el control directo de la Secretaría de la Administración Pública, liderada por José Julio Neira, quien presidirá cada una de estas instancias.

Esta reforma se implementa apenas unas semanas después de que el mandatario redujera drásticamente el número de ministerios de 14 a 10, con lo que consolidó una estrategia de austeridad fiscal y optimización del Estado que coincide con el plan crediticio de US$5.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta 2028.

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Los nuevos gabinetes interinstitucionales agruparán a ministerios y secretarías en sectores afines: Social, Seguridad, Económico, Productivo, Infraestructura y Energía, y Banca Pública e Ingresos.

En la práctica, carteras clave como Gobierno participarán simultáneamente en frentes estratégicos como el Social, junto con Trabajo, Salud, Educación, Deporte y Cultura, además de la Secretaría de Gestión de Riesgos; y en el de Seguridad, al lado de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.

Por su parte, el frente Económico absorberá las directrices de Economía y Finanzas, Agricultura, Producción, Ambiente y Energía. El Gobierno defendió el viraje estructural y aseguró que este modelo permitirá que la Función Ejecutiva trabaje "bajo una sola hoja de ruta, con responsabilidades claras, seguimiento continuo y decisiones articuladas".

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Inconsistencia en las designaciones ministeriales

Este reordenamiento institucional no es un hecho aislado, sino parte de una transformación burocrática que desmanteló progresivamente el peso del Estado. Hace un año, la administración de Noboa ya había recortado los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres; una tendencia que se profundizó hace seis semanas con la reducción a solo 10 ministerios.

Esta drástica optimización busca disminuir a contrarreloj el persistente déficit fiscal ecuatoriano en el marco del programa con el FMI, el cual exige reformas estructurales profundas.

Sin embargo, la inestabilidad en carteras críticas sigue siendo uno de los errores de la gestión oficial, como quedó en evidencia la última semana con la designación de Juan Carlos Aveiga —cirujano y exdirector médico— como el octavo ministro de Salud en apenas dos años y medio de mandato, tras la salida de Jaime Bernabé.

El debut de Aveiga en el gabinete Social ocurre en un escenario de extrema complejidad, pues hereda una crisis crónica de desabastecimiento de medicinas e insumos en el sistema público que la vicepresidenta María José Pinto prometió solucionar sin éxito durante el primer trimestre de 2026.