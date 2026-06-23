Prestamype compra tu deuda a una tasa de interés desde 1% mensual

La compra de deuda te permite unificar préstamos en una sola entidad, mejorando tasas de interés y cuotas mensuales. Fuente: difusión.

La compra de deuda te permite unificar préstamos en una sola entidad, mejorando tasas de interés y cuotas mensuales. Fuente: difusión.

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Si este año tienes muchas metas en la mira como comprar un departamento, adquirir un auto, poner tu negocio o incluso viajar por el mundo, lo mejor que puedes hacer para cumplirlas es poner tus finanzas en orden.

Para lograrlo, lo primero que debes analizar es el número de deudas y préstamos que tienes. Un hábito peligroso es adquirir deudas con diferentes entidades financieras al mismo tiempo, pues acumulas distintas tasas de interés y fechas de pago que pueden hacer que incumplas con tus obligaciones.

Si has caído en un carrusel de deudas y no logras controlar tus finanzas, la compra de deuda puede ser el producto ideal para ti. Aquí te explicamos de qué se trata.

¿Qué es una compra de deuda?

La compra de deuda es el traslado de deudas, ya sea de tarjetas de crédito o préstamos, a una sola entidad financiera. Algunos beneficios de unificar tus deudas en una sola entidad son: el acceso a mejores condiciones, tasas de interés accesibles y cuotas bajas; incluso, tienes la posibilidad de renovar tus plazos de pago en determinado momento.

Beneficios de la compra de deuda de Prestamype

La compra de deuda no solo te permite acceder a una tasa de interés más competitiva, sino también reorganizar tus obligaciones financieras en un plazo más amplio. Como resultado, podrás reducir el monto de tu cuota mensual y mejorar tu flujo de caja. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para trasladar tus deudas y vivir más tranquilo? Precalifica hoy mismo a un préstamo para compra de deuda de forma rápida, segura y 100% online AQUÍ .

Requisitos para acceder a la compra de deuda

Para calificar a un préstamo para compra de deuda debes cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples con estos requisitos? Ya puedes solicitar el préstamo para compra de deuda a través de la web de Prestamype AQUÍ .

¿Por qué confiar en Prestamype?

Prestamype es una empresa con inscripción en el Registro de empresas de préstamos de la SBS. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/2100 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de más de 8000 peruanos.

Además, ha sido reconocida como una de las 100 mejores startups del Perú por la prestigiosa revista Forbes. A lo largo de sus 9 años de trayectoria, ha consolidado alianzas estratégicas con importantes inversionistas y organizaciones como Salkantay Ventures, BID Lab, Acumen Latam Impact Ventures y Oikocredit, fortaleciendo así su capacidad para impulsar el crecimiento de miles de emprendedores y empresas.

Vuelve a tomar el control de tus finanzas trasladando tus deudas a Prestamype y accediendo a mejores condiciones. Descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto, AQUÍ .

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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