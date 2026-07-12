Una IA diseñada para encontrar cráteres en Marte descubrió 73 volcanes submarinos en la Tierra

Un área en la cima del volcán Mata Occidental en erupción en 2009. Foto: NOAA/ NSF/WHOI

Un área en la cima del volcán Mata Occidental en erupción en 2009. Foto: NOAA/ NSF/WHOI

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Con un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para localizar cráteres de impacto en Marte, los científicos escanearon la topografía del fondo marino e identificaron 78 posibles calderas submarinas, 73 de las cuales eran desconocidas hasta la fecha.

El descubrimiento, publicado en Nature, triplica el número de calderas submarinas documentadas, que antes era de tan solo 30. Se destacaron siete sitios, la mayoría cerca de zonas de subducción y en aguas poco profundas, por presentar el mayor riesgo potencial. Estas estructuras pueden generar erupciones enormes, tsunamis, ondas expansivas, columnas de ceniza y cantidades ingentes de vapor al explotar en las profundidades.

¿Por qué es importante descubrir los volcanes submarinos?

Los científicos destacan que el lecho marino alberga infraestructuras clave, como cables de comunicación e instalaciones de petróleo y gas, lo que hace vital la localización de calderas peligrosas para mitigar riesgos, sobre todo donde el impacto en las actividades humanas es mayor.

Un mapa que muestra las nuevas calderas. Foto: Nature

“Comprender la ubicación de calderas potencialmente peligrosas es fundamental para reducir el riesgo de graves trastornos económicos o, en el peor de los casos, daños ambientales si se produjera una erupción”, explica la investigadora y autora principal Andrea Verolino, de la Universidad de París Saclay.

¿Cómo la inteligencia artificial descubrió las calderas?

El equipo adaptó un algoritmo diseñado para la búsqueda de cráteres marcianos para analizar mapas globales del fondo marino e identificó inicialmente muchas estructuras posibles. El método detectó 87.435 formaciones posibles, pero la mayoría resultaron ser falsas alarmas.

Batimetría de una caldera conocida, Niuatahi, en el archipiélago de Tonga. Foto: NOAA

Tras aplicar una serie de filtros y luego inspeccionar manualmente a los candidatos restantes, los investigadores redujeron su lista final a 78 calderas probables, de las cuales 73 eran desconocidas. El método podría perfeccionarse para localizar más formaciones volcánicas ocultas en el futuro.

Los investigadores también destacaron siete de las estructuras recién identificadas como objetivos valiosos para futuras exploraciones, ya que su ubicación, profundidad del agua y forma sugieren que podrían ser importantes para comprender los peligros volcánicos submarinos.

Un recordatorio de 2022: la erupción de Hunga Tonga

La erupción de 2022 del volcán Hunga Tonga–Hunga Haʻapai demostró el potencial destructivo de las calderas submarinas, al producir la mayor explosión registrada con instrumentos modernos y un tsunami de hasta 45 metros de altura. La explosión fue cientos de veces más potente que la bomba de Hiroshima y causó víctimas mortales incluso en Perú. Este suceso subraya la importancia de identificar y vigilar los sistemas volcánicos submarinos antes de que entren en erupción.