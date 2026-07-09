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Irán acusa a Estados Unidos de cometer un crimen de guerra por bombardear infraestructuras civiles en pleno funeral de Jamenei

Estados Unidos intensificó su ofensiva contra Irán con ataques que, según Teherán, alcanzaron infraestructura civil y provocaron al menos 17 muertos, reavivando el conflicto en Oriente Medio.

Las ceremonias fúnebres de Ali Jamenei se llevaron a cabo en medio de tensiones, donde se demandó venganza
Las ceremonias fúnebres de Ali Jamenei se llevaron a cabo en medio de tensiones, donde se demandó venganza | AFP
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Irán acusó este jueves a Estados Unidos de cometer un “crimen de guerra flagrante” tras los bombardeos que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, alcanzaron infraestructuras civiles, entre ellas puentes ferroviarios y el perímetro de la planta nuclear de Bushehr, mientras el país despedía al líder supremo Ali Jamenei. La nueva escalada dejó al menos 17 muertos, según funcionarios iraníes, y rompió el protocolo de acuerdo firmado por ambas partes el pasado 17 de junio.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump afirmó que el alto al fuego estaba “terminado”, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar conversaciones.

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Ataques alcanzan perímetro de planta nuclear

La televisión estatal iraní informó, con base en declaraciones del vicegobernador de la provincia de Bushehr, que un bombardeo estadounidense impactó el perímetro de la única planta nuclear civil del país. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la ofensiva afectó infraestructura de uso civil.

Responsables de Estados Unidos dijeron que los ataques estuvieron enfocados en casi 90 blancos militares. Estos incluían sistemas de defensa aérea y almacenes de misiles y drones.

Irán responde contra bases de Washington

El ejército iraní aseguró que lanzó una ofensiva con drones contra un sistema interceptor Patriot ubicado en Kuwait, un dispositivo de alerta temprana instalado en Qatar y depósitos de combustible en Baréin. Según Teherán, estas operaciones formaron parte de su respuesta hacia bases estadounidenses desplegadas en la región.

Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que las decenas de misiles y drones disparados por Irán no provocaron daños significativos. En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que están preparados para reanudar su ofensiva contra el programa militar iraní “por tercera vez si es necesario”. Además, Benjamin Netanyahu conversó telefónicamente con Trump para mantener la coordinación de ambos gobiernos.

Funeral bajo máxima tensión

Las ceremonias fúnebres de Ali Jamenei concluyeron en la ciudad santa de Mashhad, donde miles de personas vestidas de negro participaron en la procesión final y reclamaron venganza con pancartas y consignas. La televisión estatal transmitió una oración en el santuario del Imam Reza antes de interrumpir la señal, lo que hizo pensar que el entierro privado ya había comenzado.

El hijo mayor del fallecido dirigente, Mostafa Jamenei, dirigió la oración, mientras que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, no apareció. Una fuente regional indicó que la Guardia Revolucionaria recomendó que evitara asistir a ceremonias públicas y al entierro por razones de seguridad. Como medida adicional, un avión de combate escoltó el aparato que trasladó el féretro hasta Mashhad.

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Ormuz reduce su tráfico

El deterioro de la situación militar también golpeó el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo. Datos de MarineTraffic mostraron que solo 13 buques comerciales cruzaron la vía en las últimas 24 horas, una caída marcada frente a los cerca de 110 barcos diarios que transitaban antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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