Irán despide a Alí Jamenei con un funeral multitudinario que moviliza hasta 20 millones de personas

Millones de iraníes participaron en el funeral de Alí Jamenei entre gritos contra Estados Unidos e Israel | AFP

Millones de iraníes participaron en el funeral de Alí Jamenei entre gritos contra Estados Unidos e Israel | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Irán celebró este lunes la mayor jornada del funeral nacional de Alí Jamenei con una procesión en Teherán que, según las previsiones oficiales, movilizó entre 15 y 20 millones de personas durante los actos organizados desde el sábado. El homenaje ocurre después de la muerte del líder supremo el 28 de febrero, debido a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.

El féretro del ayatolá recorrió la capital sobre un camión descubierto, cubierto con flores y el tradicional turbante negro. La multitud acompañó el cortejo con banderas iraníes y estandartes rojos, asociados a la venganza y la justicia. El presidente Masud Pezeshkian escribió en X que "el liderazgo del mártir enseñó a todos que el mayor activo de Irán es su pueblo y su unidad", mientras altos funcionarios, entre ellos Abás Araqhchi, Gholamhosein Mohseni Ejei y Esmail Qaani, participaron en la ceremonia.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Gritos de venganza contra Trump y Netanyahu en las calles

Durante la procesión fúnebre, miles de asistentes corearon consignas contra Estados Unidos e Israel. También exhibieron retratos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, además de carteles con mensajes que reclamaban represalias por el asesinato de Alí Jamenei.

Uno de los participantes, Gholamreza Khanbabaei, declaró a AFP que "todo el mundo habla de venganza" y sostuvo que "es necesario, si no más adelante será peor". La televisión estatal incluso difundió imágenes de un muñeco que representaba a Trump colgado de una horca. Según los organizadores, el recorrido por Teherán podría extenderse entre diez y doce horas debido a la asistencia masiva.

Internet bloqueado y represión tras muerte del ayatolá

Desde la muerte de Jamenei, el gobierno iraní ordenó un bloqueo de internet en todo el país, medida que agrupaciones de derechos humanos señalaron como una herramienta de control. La organización Femena, con sede en Washington, emitió un comunicado advirtiendo que ese bloqueo "puede afectar a otros derechos fundamentales, como el de la vida, la seguridad personal y el acceso a información vital".

La represión no es nueva. Más de 7.000 personas murieron en las protestas de enero, y otras 11.000 están bajo investigación, según la organización de derechos humanos HRANA. Una estudiante universitaria de Teherán llamada Mina, de 20 años, que resultó herida por disparos durante esas manifestaciones, declaró que al conocer la muerte del ayatolá sintió que "ese deseo de venganza se ha cumplido". Un médico de Rasht que atendió a cientos de manifestantes con heridas de bala en enero confesó que la noticia fue un alivio. "Anoche fumé un cigarrillo por primera vez. Fue la mejor noche de sábado de mi vida", dijo.

Mojtaba Jamenei sucede a su padre como líder supremo

El hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, de 56 años, asumió como nuevo líder supremo de Irán, aunque no ha aparecido en público desde finales de febrero. Herido en los bombardeos que acabaron con la vida de su padre, solo se comunica a través de comunicados oficiales. Su figura genera incertidumbre, ya que se sabe muy poco de él en calidad de persona pública.

Quienes lo conocieron en el pasado lo describieron como uno de los elementos más intransigentes del régimen. El expresidente Mahmud Ahmadineyad, que mantenía relaciones tensas con el difunto líder, sí fue visto entre la multitud durante la procesión fúnebre, lo que llamó la atención de los medios estatales.

Mujeres temen más represión

La sucesión genera alarma entre activistas por los derechos de las mujeres iraníes. Sussan Tahmasebi, directora ejecutiva de Femena, fue directa al evaluar el panorama: "No veo un futuro mejor. Sin duda, habrá resistencia contra los derechos y los logros alcanzados con tanto esfuerzo gracias al movimiento 'Mujeres, Vida, Libertad' en los próximos días".

Esa iniciativa nació tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, una joven kurda de 22 años que falleció bajo custodia de la policía moral después de ser detenida por supuestamente violar las normas sobre el hiyab. La laureada con el Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada en el centro penitenciario de Evin, fue condenada en los últimos meses a siete años y medio de prisión por su activismo pacífico. La Unión Europea criticó el veredicto y recordó que Irán está obligado por el derecho internacional a respetar la libertad de expresión y de reunión.

Conversaciones con EE. UU. en espera

En paralelo, el proceso diplomático permanece en pausa. Funcionarios iraníes y estadounidenses sostuvieron reuniones indirectas en Doha antes del funeral, aunque Teherán decidió suspender temporalmente los contactos.

El portavoz catarí Majed al-Ansari indicó que las conversaciones registraron "avances positivos" y que una nueva ronda se convocará una vez concluyan los homenajes. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el diálogo "va bien", aunque advirtió que aún es temprano para anticipar resultados.