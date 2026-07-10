El incidente, que ocurrió a unos 20.000 pies de altitud, dejó a los pasajeros en pánico y obligó al piloto a regresar al aeropuerto de Salónica tras la descompresión. | Composición LR/Clarín

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Un pasajero de un vuelo de Ryanair experimentó momentos de terror cuando una ventanilla se desprendió poco después del despegue desde Salónica, Grecia, hacia Memmingen, Alemania. Según reportó la cadena pública griega ERT, el hombre que viajaba junto al cristal afectado resultó arrastrado de cabeza y hasta los hombros debido a la repentina descompresión en la cabina.

El dramático incidente ocurrió el viernes por la mañana mientras el Boeing 737-800 ascendía a unos 20.000 pies de altitud, conforme a los datos de la agencia alemana DPA. El resto de los viajeros logró sujetar a la víctima para evitar una tragedia mayor, al tiempo que la tripulación iniciaba el procedimiento de retorno inmediato al aeropuerto de origen.

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¿Cómo se desprendió la ventanilla de un avión de Ryanair en pleno vuelo?

Testigos de ERT y DPA detallaron que un potente estruendo, similar a una explosión, precedió a la descompresión súbita y al despliegue de las máscaras de oxígeno. En medio del desajuste barométrico, un pasajero quedó parcialmente suspendido hacia el exterior. Al respecto, un viajero declaró a la televisión pública griega: “Su cabeza y sus hombros sobresalían por la ventana rota”.

El caos se apoderó de la cabina debido a la pérdida inmediata de altitud. Una mujer relató a Radio Thessaloniki 94.5 que el ambiente se tornó tenso con "pánico, gritos y alaridos". Gracias a la rápida acción de los presentes, lograron sujetar al hombre afectado y reincorporarlo a salvo a la aeronave.

La causa del incidente permanece bajo investigación, aunque medios helenos sospechan que un fragmento del motor impactó el cristal. Por su parte, la aerolínea Ryanair evitó especulaciones y se limitó a comunicar que una pieza “se desprendió en pleno vuelo”, lo que obligó al piloto a retornar al aeropuerto de Salónica poco después del despegue.

¿Qué atención recibieron los afectados y cuál es el balance oficial?

El avión aterrizó de forma habitual en el aeropuerto de Salónica, lugar donde los viajeros bajaron y retornaron a la terminal. Ante este hecho, un portavoz de Ryanair informó en un comunicado oficial que el pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra, al tiempo que la aerolínea coordinaba un vuelo de reemplazo para completar la ruta con destino a Alemania.

La prensa de Grecia reportó que el herido principal es un ciudadano serbio de 61 años que mantenía la consciencia, pero experimentaba un cuadro de shock. El reporte médico detalló lesiones cervicales, raspaduras y quemaduras en su cuerpo, mientras que una mujer embarazada acudió al hospital de manera preventiva y obtuvo el alta poco después.

Por su parte, la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN) describió el percance como un escenario donde “estuvo a punto de ocurrir una tragedia”. Los peritos aeronáuticos analizan si el desprendimiento de la ventanilla se debió a una falla estructural, un impacto externo o un desperfecto técnico, y mantienen todas las hipótesis con carácter preliminar.