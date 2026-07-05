Belén Rueda: "No hemos llegado a la igualdad, nos queda bastante"

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Cuando Belén Rueda escuchó una conversación entre dos directores que, años después, llegarían a los Óscar, le quedó claro que, siendo figura de una serie o película, tenía que encontrar la forma de seguir impulsando el trabajo de artistas emergentes. Antes de viajar a la Riviera Maya, México, como una de las invitadas y presentadoras de los Premios Platino 2026, estuvo inmersa en un cortometraje. En medio de cámaras de televisión y reporteros de distintos países, la española ganadora del Goya fue una de las más buscadas en la alfombra roja. Antes de ir a la ceremonia, habló unos minutos con La República.

“Después de todos los años que llevo en esta profesión, hay una cosa que no he perdido desde el principio, que le escuché además en su momento a Guillermo del Toro, que le dijo a (J.A.) Bayona: ‘cuando tú tengas la posibilidad de apadrinar a alguien, o de hacer que alguien que está empezando, darle ese empujón, porque tú estás en otro lugar y tienes la posibilidad y los contactos, no dejes de hacerlo nunca, es lo único que te pido’. Y yo lo escuché así, de refilón, y muchas veces colaboro con las nuevas generaciones haciendo cortos. De hecho, hace poquito hice uno”, nos comentó la actriz de Mar adentro (2004) ganadora del Óscar para España en la categoría dedicada a la mejor película internacional (entonces llamada mejor película de habla no inglesa).

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Después de ese filme, Rueda se convirtió en la protagonista de celebrados thrillers y cintas de terror psicológico como El orfanato (2007), Los ojos de Julia (2010) y El cuerpo (2012). A pesar de la prisa y de la demanda en la alfombra roja, la actriz se muestra cercana y orgullosa del buen momento del cine español, precisamente por el trabajo de las cineastas. Ella acaba de ser dirigida por Arantxa Echevarría, la directora de La infiltrada, una de las ganadoras de los Platino 2025.

“Es que este año ha habido películas muy dispares y que me han gustado mucho. Estaba Sorda y estaba también Los Domingos”, agrega sobre el cine de sus compatriotas Eva Libertad y de Alauda Ruiz de Azúa. Además, felicitó el trabajo de la argentina Dolores Fonzi en la cinta que se basó en el caso real que aborda la periodista en el libro Ana Correa: Somos Belén (una injusticia conmueve al mundo). “Vi también Belén, y me ha impresionado mucho. Me ha parecido que lo trata de una manera muy cruda, pero, además, al mismo tiempo, muy emocionante, muy entendible y con una narrativa muy particular”.

Uno de los temas que más le interesa a la actriz es hablar de las oportunidades para las mujeres en la industria. Celebra la valentía y el riesgo de llevar al cine historias complejas, pero también la existencia de todo tipo de cine. “Están tocando temas difíciles y también saben hacer un cine más familiar, o que lleva un poco al sarcasmo. Hay que tener cuidado de no decir: ‘Porque eres mujer, haces solamente los difíciles’. Creo que lo ideal sería que al final tuviéramos una identidad cada uno de nosotros. Todavía nos queda bastante, porque todavía está esa cosa de... Yo he trabajado con alguna directora como Carlota Pereda, con quien hice La ermita, y porque era mujer no le dejaban hacer el género (de terror fantástico y drama sobrenatural)”.

En La ermita (2023), Belén Rueda interpreta a Carol, una médium atormentada por su pasado, que es convencida para intentar comunicarse con el espíritu de una niña. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges y la actriz fue homenajeada con el Gran Premio Honorífico. “No se confiaba en ella (en Carlota Pereda). Sin embargo, es una experta en el género. Quiere decir que todas esas barreras hay que romperlas. En el momento en el que no haya que preguntar si eres hombre o mujer, sino que cuál es tu idea sobre ese proyecto, creo que entonces habremos llegado a la igualdad”.

“Arantxa Echevarría siempre se mete en problemas”

Una de las mejores películas españolas de los últimos años ha sido La infiltrada. Arantxa Echevarría, quien en 2018 hizo historia como primera directora española seleccionada en el Festival de Cannes por su ópera prima Carmen y Lola, destacó en la temporada de premios 2025 y en la taquilla (tras tres meses, con 8,5 millones de euros de recaudación, fue la cineasta más taquillera de su país) por la película sobre una policía que se infiltra en un sector como simpatizante del grupo terrorista ETA. “Arantxa siempre se mete en problemas”, responde con una sonrisa Belén Rueda sobre la cinta protagonizada por Carolina Yuste. “Sigue siendo difícil (hacer ese tipo de cine), además tratando un tema muy complicado, porque durante mucho tiempo no se pudo tocar. Sin embargo, es un punto de vista muy especial y muy... o sea, es muy entendible, pero, al mismo tiempo, te aporta algo diferente a lo que ya sabemos todos”.

Echevarría fue la directora de producción de la película Evelyn (2012), protagonizada por la peruana Cindy Díaz. Esta cinta, dirigida por Isabel de Ocampo, también nominada al Goya, abordaba la historia de una mujer que viaja a España y es engañada y secuestrada para ejercer la prostitución en un club de carretera.

A Belén Rueda la dirigió en la comedia La familia perfecta (2021) y la volvió a dirigir en una comedia que acaba de estrenar Atresmedia Cine en España, Cada día nace un listo. La cinta es una sátira sobre robos, corrupción, un “casi famoso” y una sociedad en la que se busca el dinero fácil. “Te das cuenta de la esencia del ser humano, sobre todo cuando el dinero y el poder se convierten en prioridad. Es una película muy trepidante. Al principio, hay una parte más centrada en definir quién es cada personaje, pero después entra en una dinámica muy intensa en la que da igual la situación social o económica de cada uno, porque ves que son capaces de pasar por encima de quien sea. En este caso, el dinero y el poder”, ha dicho la actriz al diario vasco Deia, previo al estreno de la película.

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A Fotogramas comentó su perspectiva de la fama y el éxito a partir de los temas de esta película: “La empatía es cero porque no eres capaz, en un momento dado de tragedia individual, de pararte, mirar hacia fuera y decir: “Qué bien estoy” o “voy a ayudar un poco”, ¿no? Quiero decir, tampoco te puedes pasar la vida ayudando o pendiente de los demás, pero paremos un poco, ¿no? Y yo creo que esta película para y mira. Ese sería el resumen: párate y mira, que a lo mejor te salen las cosas mejor”.

En la alfombra roja de los Premios Platino 2026, nos respondió que está de acuerdo “totalmente” con Dolores Fonzi cuando dijo que nos cuesta años ganar derechos, pero que estos mismos se pueden perder en un día.

Entonces, a pesar del éxito en taquilla y de los premios para las cineastas, ¿sigue siendo muy difícil para las mujeres?

Sí, todavía no hemos llegado a la igualdad; nos queda bastante. Pero poquito a poco hay cosas que se van consiguiendo, pero se van consiguiendo no porque vengan solas, sino porque seguimos ahí en la lucha. De repente, hay corrientes en las que quieren que vayamos otra vez para atrás, porque cuando hay una crisis de los derechos humanos, una de las primeras cosas que van para atrás son los derechos de las mujeres.