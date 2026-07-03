Liam Gallagher advierte que Oasis no volverá a México si Inglaterra pierde en el Mundial 2026

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La previa del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha. Uno de los protagonistas inesperados ha sido Liam Gallagher, quien en los últimos días ha acaparado la atención en redes sociales por sus comentarios sobre el esperado enfrentamiento.

En medio de la conversación, una aficionada mexicana le escribió para asegurarle que, sin importar el resultado del partido, el cariño y la admiración hacia él seguirían intactos. El integrante de Oasis no dejó pasar el mensaje y respondió fiel a su estilo, lo que desató una nueva ola de reacciones entre sus seguidores.

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Liam Gallagher asegura que Oasis no volverá a México si Inglaterra pierde

Lejos de bajar el tono, Liam Gallagher decidió echarle más leña al fuego. El vocalista lanzó una nueva advertencia en X al asegurar que, si Inglaterra cae ante México en el Mundial 2026, los fans mexicanos pueden despedirse de un posible regreso de Oasis al país.

"Si ustedes ganan, no les volveré a hablar y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis", escribió el británico, provocando una avalancha de comentarios entre sus seguidores.

Las respuestas no se hicieron esperar. Un internauta, entre bromas, le pidió que dejara de provocar o terminarían acampando frente a su mansión. Gallagher, fiel a su humor ácido, replicó: "¿Cuál de todas?". Otro aficionado le preguntó por qué parecía tener algo en contra de México y bromeó con que era porque Inglaterra iba a perder. El cantante siguió con el intercambio y respondió: "Aquí estaré dándole dolores de cabeza a mis hermanos y hermanas mexicanos".

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¿Cómo comenzó la disputa entre Liam Gallagher y los aficionados mexicanos?

Todo comenzó cuando quedó definido el cruce entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Desde ese momento, Liam Gallagher convirtió la previa del partido en un intercambio constante de bromas y provocaciones con los aficionados mexicanos a través de X.

El comentario que encendió la discusión llegó después de que un usuario le preguntara cómo imaginaba el resultado del encuentro. Sin dudarlo, el exvocalista de Oasis respondió: "Creo que venceremos a México 5-0", una predicción que rápidamente se viralizó.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Entre ellas destacó la del cantante mexicano Fher Olvera, líder de Maná, quien le contestó con un video: "A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5-0? ¡Cálmate! Ahí nos vemos…".

El duelo entre México e Inglaterra está programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde ambos equipos buscarán un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.