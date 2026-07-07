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Movistar Empresas y Crece del BCP se unen para impulsar la digitalización de nuevos negocios

Movistar Empresas anuncia una alianza con Crece, la plataforma digital del BCP para la constitución de negocios. Movistar Empresas, que atiende a más de 100.000 empresas en el país, busca acompañar a los emprendedores desde el inicio de sus operaciones mediante soluciones de conectividad y herramientas digitales.

Nuevo alianza pensada en los emprendedores. Fuente: Difusión
Nuevo alianza pensada en los emprendedores. Fuente: Difusión
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Con esta alianza, los nuevos negocios que se formalicen a través de Crece podrán acceder a un proceso de constitución digital, sin trámites complicados, y obtener su RUC 20. Además, tendrán acceso a capacitaciones de ámbito tecnológico y ofertas exclusivas de Movistar Empresas diseñadas para apoyar sus primeras etapas de crecimiento, lo que facilitará el acceso a servicios de internet y telefonía para una gestión más eficiente de sus operaciones.

Desde su creación, Crece ha contribuido a la constitución de más de 22.000 empresas en el país. Actualmente, la plataforma constituye alrededor de 8.000 empresas al mes, lo que representa aproximadamente el 23% del total de empresas formalizadas cada mes a nivel nacional y la consolida como uno de los principales impulsores de la formalización empresarial en el Perú. En ese contexto, ambas compañías buscan acercar herramientas que contribuyan al desarrollo de los emprendedores desde el inicio de sus operaciones.

Transformación digital para los emprendedores

Con esta iniciativa, la formalización de empresas se complementa con herramientas orientadas a fortalecer la transformación digital de los emprendedores desde sus primeros pasos. Contar con acceso a soluciones de conectividad, capacitación y servicios tecnológicos permite que los nuevos negocios optimicen sus procesos, mejoren su productividad y enfrenten los desafíos del mercado con mayores oportunidades.

Desarrollo de la micro y pequeña empresa

La colaboración entre Crece y Movistar Empresas busca generar un entorno más favorable para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, al facilitar el acceso a recursos que contribuyan a su crecimiento sostenible. De esta manera, ambas organizaciones promueven un ecosistema que impulsa la innovación, la digitalización y la competitividad del emprendimiento formal en el Perú.

Si te gustó esta nota relacionada con la tecnología aplicada para mejorar el ecosistema de los emprendedores en el Perú, recuerda visitar nuestro sitio especializado en innovación y tecnologia para las empresas en el país.

 

 

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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