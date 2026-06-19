HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

La excavación del siglo bajo Notre Dame: arqueólogos descubren marcas misteriosas y secretos ancestrales

Entre los hallazgos se encuentra una rara moneda con el rostro del emperador Constantino.

La catedral de Notre Dame es uno de los monumentos religioso más populares. Foto: Pexels
La catedral de Notre Dame es uno de los monumentos religioso más populares. Foto: Pexels
Escuchar
Resumen
Compartir

Las excavaciones realizadas en la explanada de la catedral de Notre Dame, en París, revelaron hallazgos que amplían el conocimiento sobre la historia urbana de la capital francesa. Las excavaciones arqueológicas fueron impulsadas tras el incendio de 2019 y alcanzaron unos cuatro metros de profundidad.

Entre los objetos recuperados figuran una moneda del siglo IV con la imagen del emperador Constantino, fragmentos de cerámica medieval con marcas aún sin descifrar y restos de estructuras vinculadas a la vida cotidiana de la antigua ciudad.

PUEDES VER: China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

lr.pe

Hallazgos romanos y medievales revelan capas ocultas de la historia de París

El conjunto de piezas halladas confirma la presencia de distintas etapas históricas en el subsuelo parisino. La moneda romana del siglo IV, atribuida al periodo de Constantino, aporta evidencia directa de la circulación económica en la antigua Lutecia. A este elemento se suman restos de silos de grano datados entre los siglos VI y X, que reflejan sistemas de conservación agrícola en plena Edad Media.

Entre los hallazgos se encuentran fragmentos de cerámica medieval con inscripciones. Foto: AP/Nicolas Garriga

Entre los hallazgos se encuentran fragmentos de cerámica medieval con inscripciones. Foto: AP/Nicolas Garriga

También apareció un umbral de época romana reutilizado como pavimento, colocado en posición invertida tras su extracción de una estructura mayor. Según los investigadores, este tipo de reutilización evidencia transformaciones constantes del espacio urbano.

La arqueóloga Lucie Altenburg, vinculada al equipo de París, calificó la intervención como una oportunidad 'poco común' para revisar el pasado de la ciudad desde sus niveles más antiguos.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

lr.pe

Las enigmáticas marcas en la cerámica que desafían a los arqueólogos

Uno de los aspectos más intrigantes del hallazgo corresponde a fragmentos de cerámica medieval con marcas rojizas en su interior. Estas señales aún no cuentan con una interpretación clara. La arqueóloga Valentine Breloux, citada por AP, destacó que resulta 'raro encontrar cerámicas completas', lo que otorga mayor valor a estos restos pese a su fragmentación.

Los arqueólogos encontraron una moneda romana de 1.700 años de antigüedad.

Los arqueólogos encontraron una moneda romana de 1.700 años de antigüedad. Foto: AP/Nicolas Garriga

El análisis preliminar apunta a usos domésticos y posibles funciones simbólicas, aunque el origen de los pigmentos permanece sin explicación. Los especialistas continúan el estudio de estos patrones, que podrían ofrecer información sobre prácticas culturales o técnicas de fabricación aún desconocidas en la región parisina medieval.

PUEDES VER: Científicos rompieron un meteorito que llegó desde Marte y se encontraron con un gran tesoro nunca antes visto

lr.pe

De una letrina medieval a un mapa del pasado

El área de excavación también reveló una antigua letrina utilizada como vertedero. En su interior aparecieron jarras completas, vasos, platos rotos y restos óseos de animales. Este depósito de residuos ofrece una visión directa de la vida cotidiana en la ciudad medieval, donde los espacios sanitarios cumplían funciones múltiples.

Los medios franceses calificaron el trabajo como la

Los medios franceses calificaron el trabajo como la "excavación del siglo" que también sacó a la luz o objetos incluyendo jarras y tazas enteras. Foto: AP/Nicolas Garriga

A estos hallazgos se suman otros elementos, como cerámicas intactas y utensilios domésticos, que amplían el registro arqueológico. La estudiante de arqueología Yasmine Benali señaló a AP que el sitio permite observar cómo 'las capas muestran una París romana, medieval y quizá anterior'. La turista Emily Carter describió la excavación como un proceso que 'devuelve vida a Notre Dame'.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Arqueólogos descifran la maldición de una antigua tablilla: mágicas invocaciones egipcias y escritas en griego

Arqueólogos descifran la maldición de una antigua tablilla: mágicas invocaciones egipcias y escritas en griego

LEER MÁS
Parte de una antigua pirámide se derrumbó en México: los lugareños lo vieron como un “mal augurio”

Parte de una antigua pirámide se derrumbó en México: los lugareños lo vieron como un “mal augurio”

LEER MÁS
El ADN antiguo revela un brote de peste letal y desconocida que afectó a los humanos nómadas hace 5.000 años

El ADN antiguo revela un brote de peste letal y desconocida que afectó a los humanos nómadas hace 5.000 años

LEER MÁS
El lugar donde las aguas del Pacífico y Atlántico se unen, pero no se mezclan: está en Sudamérica

El lugar donde las aguas del Pacífico y Atlántico se unen, pero no se mezclan: está en Sudamérica

LEER MÁS
Calendario lunar junio 2026: cuándo habrá luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar junio 2026: cuándo habrá luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
La onda sísmica de un megaterremoto de 9,0 de magnitud rebotó en el núcleo de la Tierra y habría desplazado a Japón

La onda sísmica de un megaterremoto de 9,0 de magnitud rebotó en el núcleo de la Tierra y habría desplazado a Japón

LEER MÁS
Arqueólogos descifran la maldición de una antigua tablilla: mágicas invocaciones egipcias y escritas en griego

Arqueólogos descifran la maldición de una antigua tablilla: mágicas invocaciones egipcias y escritas en griego

LEER MÁS
China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

China creyó en los autos eléctricos y ahora enfrenta las consecuencias: 1 millón de toneladas de baterías dejarán de usarse cada año para 2030

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025