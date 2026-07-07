HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Fiscalía de Polonia se pronuncia sobre la activista polaca muerta en Ecuador y detalla que probablemente fue asesinada

La investigación sobre la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek tomó un nuevo rumbo, tras la autopsia que sugiere homicidio en lugar de suicidio.

Encontrada muerta el 8 de junio, la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica. Foto: El Universal.
Encontrada muerta el 8 de junio, la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica. Foto: El Universal.
Escuchar
Resumen
Compartir

La investigación por la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek dio un giro. La Fiscalía de Polonia informó que, con base en un informe preliminar de autopsia enviado por las autoridades ecuatorianas, existen indicios de que la mujer fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como se planteó inicialmente.

Daniel Brodowski, portavoz del Ministerio Público polaco, señaló para agencia AFP que los hallazgos forenses apuntan a que la muerte "fue muy probablemente resultado de un acto deliberado cometido por terceros". Las autoridades de Polonia mantienen una investigación paralela a la que desarrolla la Fiscalía de Ecuador.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La mujer de 41 años vivía desde hacía 10 años en Ecuador y era conocida por denunciar presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones ambientales en la provincia de Santa Elena. Además, presidía la fundación La Integridad, dedicada a promover acciones de transparencia y defensa del medioambiente.

PUEDES VER: Joven venezolana dejó su carrera de Farmacia, llegó a EE.UU. sin un dólar y hoy es dueña de una exitosa empresa textil: reconocida por la Casa Blanca

lr.pe

¿Qué se sabe al respecto?

La activista fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda de Montañita. Tras el hallazgo, surgieron versiones que apuntaban a un posible suicidio; sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron esa hipótesis.

De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo combinado con asfixia mecánica, lesiones consideradas compatibles con una muerte violenta. Organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso sostienen que estos resultados evidencian que se trató de un asesinato.

En Ecuador, la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de femicidio, mecanismo que se aplica en toda muerte violenta o sospechosa de una mujer mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Familiares, amigos y organizaciones civiles señalaron que Silva había recibido amenazas debido a las denuncias que realizaba sobre presuntos actos de corrupción y conflictos relacionados con tierras. Por ello, han solicitado que esa actividad sea considerada una de las principales líneas de investigación.

El caso también generó preocupación internacional. La Delegación de la Unión Europea y la representación diplomática de Polonia solicitaron una investigación rápida, independiente y transparente.

Quito pidió la cooperación de expertos forenses argentinos, quienes participan como veedores para garantizar la imparcialidad del proceso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Más de 50 escolares peruanos afectados tras el cierre del puente fronterizo Macará-La Tina ordenado por Ecuador

Más de 50 escolares peruanos afectados tras el cierre del puente fronterizo Macará-La Tina ordenado por Ecuador

LEER MÁS
Líder de Los Lobos recibió un millón de dólares por matar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, según Fiscalía de Ecuador

Líder de Los Lobos recibió un millón de dólares por matar al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, según Fiscalía de Ecuador

LEER MÁS
Atentado con explosivos en Ecuador afecta instalaciones estatales y deja daños materiales en zona ministerial

Atentado con explosivos en Ecuador afecta instalaciones estatales y deja daños materiales en zona ministerial

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China crea la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

China crea la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

LEER MÁS
Joven venezolana dejó su carrera de Farmacia, llegó a EE.UU. sin un dólar y hoy es dueña de una exitosa empresa textil: reconocida por la Casa Blanca

Joven venezolana dejó su carrera de Farmacia, llegó a EE.UU. sin un dólar y hoy es dueña de una exitosa empresa textil: reconocida por la Casa Blanca

LEER MÁS
China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025