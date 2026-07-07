Fiscalía de Polonia se pronuncia sobre la activista polaca muerta en Ecuador y detalla que probablemente fue asesinada

Encontrada muerta el 8 de junio, la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica. Foto: El Universal.

Encontrada muerta el 8 de junio, la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica. Foto: El Universal.

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La investigación por la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek dio un giro. La Fiscalía de Polonia informó que, con base en un informe preliminar de autopsia enviado por las autoridades ecuatorianas, existen indicios de que la mujer fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como se planteó inicialmente.

Daniel Brodowski, portavoz del Ministerio Público polaco, señaló para agencia AFP que los hallazgos forenses apuntan a que la muerte "fue muy probablemente resultado de un acto deliberado cometido por terceros". Las autoridades de Polonia mantienen una investigación paralela a la que desarrolla la Fiscalía de Ecuador.

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La mujer de 41 años vivía desde hacía 10 años en Ecuador y era conocida por denunciar presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones ambientales en la provincia de Santa Elena. Además, presidía la fundación La Integridad, dedicada a promover acciones de transparencia y defensa del medioambiente.

¿Qué se sabe al respecto?

La activista fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda de Montañita. Tras el hallazgo, surgieron versiones que apuntaban a un posible suicidio; sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron esa hipótesis.

De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo combinado con asfixia mecánica, lesiones consideradas compatibles con una muerte violenta. Organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso sostienen que estos resultados evidencian que se trató de un asesinato.

En Ecuador, la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de femicidio, mecanismo que se aplica en toda muerte violenta o sospechosa de una mujer mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

Familiares, amigos y organizaciones civiles señalaron que Silva había recibido amenazas debido a las denuncias que realizaba sobre presuntos actos de corrupción y conflictos relacionados con tierras. Por ello, han solicitado que esa actividad sea considerada una de las principales líneas de investigación.

El caso también generó preocupación internacional. La Delegación de la Unión Europea y la representación diplomática de Polonia solicitaron una investigación rápida, independiente y transparente.

Quito pidió la cooperación de expertos forenses argentinos, quienes participan como veedores para garantizar la imparcialidad del proceso.