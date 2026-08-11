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Rescatan con vida a un bebé y un adulto entre los escombros tras fuerte terremoto en Colombia

Un equipo de emergencia rescató con vida a un bebé de apenas seis meses y a un adulto que habían quedado atrapados entre los escombros de un edificio en el sur de Cali tras el terremoto en Colombia.

Bebé rescatado en terremoto en Colombia
Bebé rescatado en terremoto en Colombia
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El fuerte terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó una escena de esperanza en medio de la tragedia. En Cali, equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un bebé de apenas seis meses y a un adulto que habían quedado atrapados entre los escombros de un edificio colapsado en el sur de la ciudad.

El rescate ocurrió después de varias horas de trabajo entre los restos de concreto y se convirtió en uno de los momentos más emotivos registrados tras el desastre. La extracción del pequeño provocó aplausos y lágrimas entre rescatistas, voluntarios y ciudadanos que seguían las labores de búsqueda en la zona.

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Bebé de seis meses fue rescatado entre los escombros en Cali

Las imágenes del operativo muestran el momento en que los equipos de emergencia consiguen llegar hasta el menor y sacarlo del lugar donde permanecía atrapado. En el mismo punto también fue encontrado un adulto, quien presentaba dificultades para movilizarse debido a las heridas sufridas durante el derrumbe.

Según se observa en el video difundido en redes sociales, el adulto habría protegido al bebé durante el colapso del inmueble. Aunque terminó con una lesión en uno de sus brazos, habría conseguido mantener al pequeño a salvo hasta la llegada de los rescatistas.

El material audiovisual fue registrado por ciudadanos y voluntarios que colaboraban con las labores de emergencia y posteriormente comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.

Continúan las labores de rescate tras el terremoto en Colombia

Los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda en distintos puntos críticos de Cali, entre ellos sectores ubicados en la avenida Roosevelt con calle 43 y la calle 9. Las autoridades y organismos de socorro trabajan en la identificación de posibles personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La emergencia también provocó una fuerte presión sobre el sistema sanitario de la ciudad. La Secretaría de Salud Pública declaró la alerta roja hospitalaria debido al ingreso masivo de personas heridas y reportó afectaciones en varios centros de salud.

El terremoto ha dejado graves daños materiales y numerosas víctimas en diferentes regiones de Colombia. En este contexto, el rescate del bebé y el adulto se convirtió en una imagen de esperanza para quienes continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el parentesco entre el adulto y el menor ni se ha informado de manera detallada sobre el estado de salud de ambos después del rescate.

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