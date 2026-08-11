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Polimá WestCoast en Lima 20226: fecha, lugar y entradas para el concierto del rapero chileno

Reconocido por su éxito 'Ultra Solo', que supera los 418 millones de reproducciones en Spotify, Polimá WestCoast fusiona trap y reguetón en un espectáculo impresionante.


Polimá WestCoast, el destacado artista chileno, llega a Perú en su World Tour con dos shows imperdibles: el 8 de octubre en Arequipa y el 10 de octubre en Lima.
Polimá WestCoast, el destacado artista chileno, llega a Perú en su World Tour con dos shows imperdibles: el 8 de octubre en Arequipa y el 10 de octubre en Lima.
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Polimá WestCoast, el fenómeno urbano que viene conquistando escenarios internacionales, aterriza en nuestro país en las próximas semanas. El artista chileno es ampliamente reconocido en nuestro país gracias a su fenómeno musical 'Ultra Solo' junto a Pailita, que ya supera los 418 millones de reproducciones en Spotify y 99 millones de vistas en YouTube.

Su visita se da en el marco de su World Tour, donde además destacan hits globales como 'Baby Otaku' con más de 206 millones de escuchas en Spotify y 60 millones en YouTube y 'Lacone', éxito junto a Quevedo y Mora que sobrepasa los 151 millones de streams y domina los listados urbanos.

Polimá WestCoast llegará a Lima y Arequipa

Con un arraigo masivo en las plataformas digitales, el artista chileno se presentará el 8 de octubre en Arequipa, en la discoteca QTAR, y el 10 de octubre en Lima, en el Centro de Convenciones Festiva, acompañado además por el encendido show de DJ Towa y DJ Bryan Flow. Las entradas estarán disponibles a través de Joinnus, con el inicio de la preventa este 13 de agosto, permitiendo acceder a superdescuentos con cualquier medio de pago.

Tras consolidarse como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel continental y pisar importantes escenarios internacionales, Polimá WestCoast regresa a suelo peruano para reencontrarse con una de las fanaticadas más fervientes de su carrera. El público local vivirá una noche memorable donde la capacidad del artista para fusionar trap, reguetón y ritmos vanguardistas entregará un recorrido musical completo, repasando desde sus himnos de calle hasta sus colaboraciones más globales.

Con un despliegue escénico de primer nivel y una propuesta visual deslumbrante, esta presentación se perfila como uno de los eventos más potentes del año. La expectativa es máxima y la invitación está hecha para asegurar un lugar en este imperdible hito de la música urbana antes de que se agoten las localidades.

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