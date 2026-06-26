Central Japan Railway y West Japan Railway introducen un servicio premium que prioriza la privacidad y el confort, dirigido a viajeros de negocios y turistas en Japón. | Composición LR/AFP/Japan Times

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Japón revolucionará el transporte ferroviario de alta velocidad el 1 de octubre del 2026 con el debut de la Supreme Class. Esta nueva categoría premium de Central Japan Railway (JR Central) y West Japan Railway (JR West) introducirá suites privadas inspiradas en las cabinas de primera clase de las aerolíneas. El servicio de lujo operará en determinados trenes del corredor Tokaido Shinkansen —que conecta Tokio, Nagoya, Kioto y Osaka—, lo que representa la mayor renovación en este ámbito desde la histórica llegada de la Green Car.

La propuesta atiende la creciente demanda de viajeros de negocios y turistas que priorizan el confort y la privacidad en sus trayectos. Durante la presentación del proyecto, el presidente de JR Central, Shunsuke Niwa, afirmó que la innovadora sección "permitirá ofrecer mejores servicios a los clientes que buscan opciones de alta calidad". Con esa estrategia, las compañías ferroviarias buscan ampliar sus beneficios comerciales más allá de la puntualidad y rapidez habituales de estos trenes.

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¿Cómo serán las suites privadas que Japón estrenará en sus trenes bala Shinkansen?

La compañía ferroviaria JR Central, según reportan Japan Guide y The Japan Times, transformará la experiencia de viaje al introducir habitáculos totalmente privados y cerrados con llave en sus icónicos trenes de alta velocidad. Estas zonas exclusivas emularán el confort de la primera clase aérea, ya que dispondrán de butacas reclinables, escritorios, redes Wi-Fi dedicadas, sistemas de climatización autónoma y luminarias ajustables para optimizar el descanso o el tiempo laboral.

La firma nipona estructuró esta propuesta en dos formatos distintos que se ubicarán en vagones selectos de los modelos N700S, vehículos que cubren las rutas Nozomi, Hikari y Kodama dentro de las líneas Tokaido y Sanyo Shinkansen. El primer diseño albergará a un único usuario, mientras que el segundo incorporará un diván complementario para alojar a dos personas en el mismo espacio.

Esta innovación prioriza el aislamiento acústico y visual, puesto que las estructuras de los respaldos impiden cualquier molestia al pasajero posterior. De acuerdo con las declaraciones de JR Central, el concepto busca de forma directa "recrear una experiencia exclusiva comparable a la de las aerolíneas de largo recorrido", pero adaptada por completo al sistema ferroviario japonés.

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¿Cuáles son los precios y las novedades futuras del Shinkansen?

La suite individual entre Tokio y Nagoya tiene un costo de 32.440 yenes, mientras que el compartimento doble se sitúa en 47.060 yenes, para lo cual este último requiere un boleto básico adicional para el acompañante. JR Central gestionará los espacios exclusivamente de manera digital. Con esta propuesta, la firma inicia una transformación profunda en sus viajes de alta gama.

Doce convoyes diarios equipados con la Supreme Class marcarán el inicio del despliegue, volumen que escalará a 30 servicios antes de concluir 2026. Según proyecciones de JR Central y Japan Guide, dichos aposentos premium operarán en el 30% de la flota hacia finales de 2028. Esta expansión paulatina busca satisfacer la alta demanda de trayectos exclusivos en el país nipón.

La modernización de la red ferroviaria sumará en abril del 2027 habitáculos semiprivados dotados de mamparas elevadas y accesos corredizos con cerrojo. Informes de The Japan Times detallan que, si bien estos entornos carecen del aislamiento total de las estancias principales, garantizan un confort superior frente a las plazas tradicionales. Esta estrategia de JR West diversifica la oferta de lujo en las líneas más transitadas del planeta.