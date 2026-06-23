Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

Aunque se planeó su desmantelamiento tras el Mundial, el estadio ha continuado su actividad. Foto: TUDN.

Aunque se planeó su desmantelamiento tras el Mundial, el estadio ha continuado su actividad. Foto: TUDN.

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El Estadio 974 fue presentado como una de las mayores innovaciones arquitectónicas del Mundial de Catar 2022: un recinto capaz de desmontarse, trasladarse y reconstruirse en otro lugar. Pese a que su retiro estaba previsto como parte del legado del torneo, la estructura permanece en Doha y continúa recibiendo competencias deportivas.

Ubicado en la zona costera de Ras Abu Aboud, el estadio fue levantado con 974 contenedores marítimos reutilizados, cifra que coincide con el código telefónico internacional de Catar, +974. Las unidades se incorporaron a una estructura modular de acero y se adaptaron para funcionar como baños, oficinas, puestos de comida, vestuarios y áreas de atención al público.

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Su diseño permitió que las piezas principales se ensamblaran mediante conexiones atornilladas, de manera similar a un juego de construcción a gran escala. El proyecto fue desarrollado por el estudio español Fenwick Iribarren Architects, junto con la firma de ingeniería Schlaich Bergermann Partner y la consultora Hilson Moran.

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El estadio que debía desaparecer

Antes del Mundial, la FIFA y los organizadores cataríes anunciaron que el recinto sería desmontado después de su último partido. Sus componentes podrían emplearse para construir instalaciones más pequeñas o trasladarse íntegramente a otro país.

El plan buscaba evitar que Catar conservara otro estadio permanente de gran capacidad y con pocas posibilidades de uso después del torneo. Sin embargo, el desmontaje no se ejecutó de inmediato.

Tras recibir siete encuentros del Mundial de 2022, el Estadio 974 volvió a utilizarse en la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 y en la Copa Árabe de 2025, además de otras competiciones locales.

Por ello, su condición de desmontable hace referencia a la posibilidad técnica de separar y reutilizar sus componentes, pero no significa que haya sido demolido o retirado después de la Copa del Mundo.

¿Qué partidos recibió durante Catar 2022?

El recinto tuvo su primera prueba internacional en la Copa Árabe de 2021, torneo en el que albergó seis encuentros.

Durante el Mundial recibió otros siete partidos: seis de la fase de grupos y uno correspondiente a los octavos de final. Su último duelo fue la victoria de Brasil por 4-1 sobre Corea del Sur, disputada ante más de 43.000 espectadores.

La FIFA anunció inicialmente una capacidad cercana a las 40.000 personas. Actualmente, la Federación Catarí de Fútbol registra un aforo total de 44.089 localidades.

Contenedores con funciones reales

Los módulos de colores que rodean las tribunas no fueron colocados únicamente como elementos decorativos. Parte de ellos llegó al terreno transportando materiales de construcción y posteriormente se transformó para cumplir funciones dentro del estadio.

La elección también rindió homenaje al pasado industrial y portuario de Ras Abu Aboud. Su fachada expone deliberadamente contenedores, columnas, tuberías y conexiones, lo que le otorga una apariencia industrial distinta de la de los otros escenarios mundialistas.

La estructura fue organizada mediante una cuadrícula de columnas y vigas repetitivas. Solo se necesitaron 10 tipos principales de módulos para ensamblar el conjunto, una decisión orientada a facilitar su montaje, desmontaje y eventual reconstrucción.