HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El primer tren de alta velocidad de África revoluciona el transporte al viajar a 320 km/h: costó más de 1.800 millones de dólares

Esta moderna infraestructura, que redujo a la mitad el tiempo de viaje, transporta más de 6 millones de pasajeros al año y mejora la movilidad y el turismo en Marruecos.

Marruecos se convierte en pionero en África con el Al Boraq, su primer tren bala, alcanzando hasta 320 km/h y reduciendo a la mitad el tiempo entre Casablanca y Tánger.
Marruecos se convierte en pionero en África con el Al Boraq, su primer tren bala, alcanzando hasta 320 km/h y reduciendo a la mitad el tiempo entre Casablanca y Tánger. | Foto: Atalayar
Escuchar
Resumen
Compartir

El desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad ya no es exclusivo de Europa o Asia. En África, Marruecos marcó un antes y un después con la puesta en marcha del Al Boraq, el primer tren bala del continente, capaz de alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora y reducir a la mitad el tiempo de viaje entre dos de las ciudades más importantes del país.

Inaugurado en 2018 tras una inversión superior a los 1.800 millones de dólares, este proyecto se convirtió en un símbolo de modernización para la infraestructura marroquí. Además de ofrecer un servicio más rápido y cómodo, el ferrocarril ha impulsado el turismo, el comercio y la movilidad de millones de pasajeros cada año.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Desde su lanzamiento, el tren de alta velocidad ha transportado más de seis millones de pasajeros anualmente, contribuyendo a la sostenibilidad y reduciendo 20.000 toneladas de CO2 cada año.

Desde su lanzamiento, el tren de alta velocidad ha transportado más de seis millones de pasajeros anualmente, contribuyendo a la sostenibilidad y reduciendo 20.000 toneladas de CO2 cada año.

PUEDES VER: Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

lr.pe

Al Boraq: el tren bala que conecta Casablanca y Tánger en poco más de dos horas

El Al Boraq une las ciudades de Casablanca y Tánger en apenas dos horas y 10 minutos, cuando anteriormente el mismo recorrido por tren convencional superaba las cuatro horas. Inspirado en la tecnología de los trenes TGV franceses, el servicio ofrece vagones de primera y segunda clase equipados con asientos cómodos, aire acondicionado y conexión wifi durante todo el trayecto.

La ruta también incluye una parada estratégica en Kenitra, una ciudad que se ha beneficiado del crecimiento económico generado por esta infraestructura. A lo largo del recorrido, los pasajeros pueden disfrutar de una amplia variedad de paisajes, desde la costa atlántica hasta extensas zonas agrícolas y modernos centros urbanos, reflejo de la diversidad geográfica de Marruecos.

Desde su inauguración, el tren de alta velocidad se ha consolidado como el único servicio comercial de este tipo en África y ha posicionado al país como un referente regional en materia de transporte ferroviario.

PUEDES VER: Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

lr.pe

Un proyecto que impulsa la economía y apuesta por un transporte más sostenible

Además de reducir los tiempos de viaje, el Al Boraq ha tenido un impacto significativo en la movilidad nacional. La línea tiene capacidad para transportar más de 6 millones de pasajeros al año, facilitando los desplazamientos entre importantes centros económicos y turísticos del país.

Según la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF), el uso del tren de alta velocidad también contribuye a disminuir la congestión en las carreteras y permite reducir más de 20.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono anualmente, reforzando la estrategia nacional de sostenibilidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
LINK oficial de la Registraduría para ver los resultados de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

LINK oficial de la Registraduría para ver los resultados de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
El pueblo de España que busca vecinos: ofrece vivienda gratuita, empleo fijo y beneficios adicionales para familias con hijos

El pueblo de España que busca vecinos: ofrece vivienda gratuita, empleo fijo y beneficios adicionales para familias con hijos

LEER MÁS
EE.UU. inicia el proceso final para desmantelar el USS Long Beach, el primer buque de propulsión nuclear de la historia: participó en dos guerras

EE.UU. inicia el proceso final para desmantelar el USS Long Beach, el primer buque de propulsión nuclear de la historia: participó en dos guerras

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

LEER MÁS
Resultados Elecciones en Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

Resultados Elecciones en Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espirella seria el nuevo presidente, según conteo preliminar

LEER MÁS
Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

LEER MÁS
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Resultados de Colombia 2026: mapa interactivo de cómo votó cada región del país

Resultados de Colombia 2026: mapa interactivo de cómo votó cada región del país

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025