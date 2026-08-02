Chela De Ferrari: "'Hamlet' no solo ha cambiado la vida de los actores, cambió la mía"

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En octubre de 2019, el elenco de Hamlet apareció en el escenario ensayando pasos de hip hop. La mayoría nos decía que, después de pasar un casting y de prepararse durante un año, querían seguir actuando. Su directora, Chela De Ferrari, había pensado durante años en llevar a las tablas el clásico de Shakespeare, pero no había encontrado al actor para poder reinventar la historia.

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El protagonista estaba en el mismo teatro. Jaime Cruz trabajaba atendiendo al público en La Plaza y un día le contó a la directora que su sueño era actuar. Ese fue el punto de partida. La versión libre de Hamlet, con actores con síndrome de Down, con música, multimedia, frases sobre ellos y la sociedad, ha logrado ser vista en 50 países. “Ha sido el proceso más interesante que hemos vivido”, nos dice De Ferrari. “Ha sido la obra que más ha viajado. Ya cerramos este año con cerca de 60 ciudades. Y eso nos ha dado, de alguna manera, un reconocimiento que inicialmente no tuvo en Perú”.

Siete años después del estreno, entrevistamos a la directora por su debut en el cine, precisamente, con esta historia. Ser Hamlet es una película sobre el proceso creativo de una obra que fue difícil de estrenar en Lima. “Había muchos prejuicios. Se pensaba que iba a ser una obra quizá infantil, para niños o muy ingenua. Y el público no se esperaba el montaje con el que se encontraba. El boca a boca fue muy bueno y empezó el público a aparecer. Además, que la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y los padres también se movieron. Fue muy bonito ver en el público a una población que no solíamos ver”.

En la conferencia de 2019, Octavio Bernaza, como la mayoría del elenco, comentaba que hacer teatro era la oportunidad para demostrar que podían dedicarse a diferentes carreras y oficios. “Nos sentimos muy satisfechos de haber logrado ese objetivo”, nos comenta. “Recuerdo que me encantó hacer el casting para Hamlet y saqué a bailar a Chela. La saqué porque comencé a cantar una canción que me encantó de cumbia. Se impresionó demasiado (sonríe) porque, al momento de que terminé mi casting, yo no sabía nada de lo que estaba pasando hasta que a mi padre y mi madre les dijeron que ya estaba dentro de la obra”. La directora agrega que no era necesario tomarse tanto tiempo. “Hizo un monólogo estupendo”.

El resultado era incierto

De Ferrari dirige La Plaza. Cuando presentó la temporada 2026, dijo que las tablas tienen un compromiso, sobre todo, cuando existen discursos contra la diversidad y la equidad. “El teatro es un acto de resistencia”. Y después de una reconocida carrera, nos comenta lo trascendente que ha sido Hamlet a nivel personal. “Ha cambiado nuestras vidas. No solo la de los actores, la mía también. Me ha permitido crecer como directora”.

¿Qué viste en Octavio para que pudiera interpretar a Claudio?

Primero, él quería ser un villano (ríe).

Es un villano que puede parecer encantador, que nos recuerda a ciertos políticos. ¿Estaba inspirado en alguno?

Acertaste absolutamente. De hecho, en la película hay una escena donde Octavio está ensayando. Ensayábamos siempre de día, pero esta vez nos juntamos una noche y lo esperaba para la escena donde Claudio preparaba su discurso. Y le pregunté: “¿No quieres inspirarte en algún personaje?”. Y me dijo: “Por supuesto, Chela”. Agarró su celular y puso a Alan García.

Ser Hamlet se estrena en una nueva sección del festival dedicada a Latinoamérica. ¿Hubo un momento en que te diste cuenta de que estabas en un gran proyecto?

Ni por casualidad. Lo que sabía es que quería vivir la experiencia. Los especialistas me decían: “Chela, es posible que nunca lo puedas estrenar y vamos a ensayar durante un año”. Entonces, decía: “Bueno, que me sirvan esos comentarios no para renunciar al proyecto, sino para hacerlo más fuerte”. Sabía que la obra podía mostrar un resultado incierto y ahí es donde nace la idea. Antes de empezar el ensayo decidimos que también iba a ser una película. Y me encontré, de pronto, siendo una directora que solo había hecho teatro en su vida.

Viniendo del teatro, ¿qué priorizaste en la etapa de edición?

El mayor descubrimiento es lo que pasó en esa sala. Tenía 500 horas. ¿Cómo reducirlo? Primero vi las 500 horas completas e hice mi propio sistema: los corazones. Tres corazones: “Era ¡wow!, es un escenón”. Pero pasaron años de eso y una pandemia. Nuestra productora, Nuria Frigola, me aconsejó: “Si encuentras una perla, esa empieza a editar”. Elegí una que le llamamos ‘Manuel dice p...’, porque era la primera vez que le iba a decir eso a Gertrudis. Luego de editarla, dije: “Así fue”. Mi recuerdo se ajustaba más a esos cinco minutos profundamente editados que al material original. Fue un descubrimiento precioso, porque es a través de la memoria.

Antes de Hamlet estrenaste una versión de Mucho ruido por nada que incomodó a algunos. ¿Fue esa obra o La Cautiva la que marcó el antes y después de La Plaza?

Yo diría que La Cautiva. Bueno, de hecho, nos quisieron llevar presos (la obra está ambientada en Ayacucho y recuerda la violencia del Estado durante el conflicto armado interno). Aunque Mucho ruido por nada es una obra que amo, fue La Cautiva la que marcó un antes y un después.

En ese sentido, ¿qué te ha dejado como experiencia artística una obra como Hamlet?

Mi propósito era profundamente artístico. Lo que quería ver en el escenario eran otros rostros, otras maneras de decir. Hacer que aquello que consideramos un “defecto” o un “problema”, puede ser una oportunidad de encontrar belleza, por ejemplo, en una tartamudez pronunciada. Eso que haría que un actor sea rechazado de un casting convencional, aquí encontrábamos interés, abrazábamos las diferencias. Cuando Octavio se para sobre la silla en medio del público y dice un monólogo, ese momento en que le cuesta encontrar la palabra, es profundamente teatral, muy humano. Me emociona ver belleza donde no solemos verla y que eso tenga una consecuencia social.

El elenco ensaya Noche de reyes y ya vio Ser Hamlet en la casa de la directora. “Estoy con un nudo en la garganta de estar tan emocionado de poder estar en el cine”, nos comenta Octavio. Se va a casar pronto y espera que su familia vaya al estreno. “Mis padres van a poder verlo, no sé cómo lo van a tomar, pero yo, en realidad, después de ver la película, se me van a caer las lágrimas. Es algo fantástico. Es la primera vez que voy a verme yo mismo ahí, en el cine”.