Josué Méndez: "La intención ha sido apostar todo por el cine peruano del futuro y del presente"

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El Festival de Cine de Lima cumple 30 años en medio de una coyuntura complicada para el arte, en general. La organización anunció nuevas secciones, premios más grandes para la producción nacional, el estreno de películas premiadas en Cannes 2026 y a tres homenajeados importantes para el panorama latinoamericano, no solo a nivel artístico, sino social y político. Vendrá a Lima el director de la nominada al Óscar, El agente secreto, Kleber Mendonça Filho, y vuelven al festival la peruana Marité Ugás y la venezolana Mariana Rondón, directoras de Aún es de noche en Caracas.

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Una de las secciones más interesantes este año será ‘Latinoamérica - fuera de competencia’ con temas que difícilmente encuentran espacio en la cartelera comercial. Entre ellas están Ser Hamlet, la ópera prima de la directora teatral Chela De Ferrari, quien muestra lo que ha sido el viaje de su exitosa versión del clásico de Shakespeare con actores con síndrome de Down, y Belén, de Dolores Fonzi, basada en el caso que movilizó a Argentina. “Lamentablemente, nuestras películas no viajan mucho a la cartelera comercial, entonces nos queda el festival para verlas”, nos comenta el director artístico del festival, Josué Méndez.

Tras la conferencia de prensa en el Centro Cultural PUCP, hablamos con el cineasta y también director teatral.

En tiempos en que es más difícil producir cine en Perú, el festival aumentó los premios para las producciones nacionales. Es un 400%, ¿no?

Sí, este año realmente lo que ha habido es una voluntad de apostar por el cine peruano como en ninguna edición anterior. Entonces, hemos aumentado los premios en todas las áreas donde hay cine peruano e incluso donde no había antes premios, que fueron, por ejemplo, en el Mercado Lab, que era un espacio de proyectos. Este año por primera vez ya vamos a tener premios. Entonces, sí, la intención ha sido apostar todo por el cine peruano del futuro y del presente e incrementar los premios. Que haya más premios en efectivo y en servicios.

¿Lo han logrado con alianzas?

Absolutamente. Y ha sido gracias a la habilidad del equipo del Centro Cultural de concretar esas alianzas y unirnos con otros festivales. En el sentido de que las que están aquí o ganan algo están también en otros eventos internacionales como Málaga, DocsBarcelona y Chiledoc. Son alianzas que vamos formando para que esas películas que están en proceso puedan ir recorriendo ya eventos y se van fortaleciendo.

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Entonces, eso rompe el mito de que al público no le interesa el cine peruano.

En verdad, es algo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Ya desde hace unos años las primeras películas que se agotan (en el festival) son las peruanas. El premio del público en los últimos años siempre ha ido a Perú también, queda de local. Entonces, sí, ahí hay una expectativa muy grande por las películas peruanas. Funcionan con el público.

En cuanto al mercado internacional, este año tienen a las películas premiadas recientemente en Cannes. En 30 años del festival, ¿ya pueden decir que está consolidado como una vitrina internacional?

Sí, pero hasta hace unos años, era un sueño tener películas así. No venían porque una película que esté en Cannes, sus expectativas, pues estar en el siguiente festival grande, importante, ¿no? Y de pronto Lima se ha vuelto ese festival. Ha ganado un prestigio muy grande internacional. De tal manera de que, en Cannes, le dices a la gente de ventas que una película venga a Lima y dicen: “ya”. Es algo increíble que, directo de Cannes, la siguiente parada sea a Lima, es algo extraordinario, pero no es fácil conseguirlo. Creo que el festival se ha hecho de un nombre a nivel internacional y nos permite, mira, tener otra vez a la ganadora de Cannes, que es Fjord.

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El brasileño Kleber Mendonça vendrá a Lima en un año en que ha sido invitado y nominado en festivales del mundo. ¿Cómo resumes esa cercanía con Perú?

Bueno, digamos que una de las cosas lindas del festival es que a lo largo de los años también hemos creado un vínculo muy especial con los cineastas. En el caso de Kleber, todas sus películas no solo han estado en el festival, han ganado. Ha ganado en ficción y ha ganado en documental. Es decir, su vitrina está llena de Spondylus. Entonces, me gustaría pensar que tiene un agradecimiento muy grande por el público peruano que siempre lo ha acogido con mucho cariño y por eso se ha animado a aceptar el homenaje que le queremos hacer. Es algo muy especial porque estamos homenajeando a Kleber en el momento pico: ganó en Cannes como mejor director, fue nominado al Óscar. Está en el pico, digamos, de su carrera.

Coincido. Hay un gran respeto por él como cineasta y también por abordar temas importantes sobre la memoria de su país y pronunciarse, ¿no? El agente secreto está ambientada en la dictadura de Brasil.

Sí, es un cineasta muy político, con una postura política muy clara que le ha ganado no pocos enfrentamientos. Es un director clave del cine latinoamericano de todas las épocas, ¿no? Ya tiene una obra muy, muy sólida y, bueno, va a ser lindo volver a ver sus películas.

¿Te parece un acierto también homenajearlo en un momento en que los cineastas son perseguidos en varios países? Digamos, ¿eso muestra una postura del festival?

Definitivamente. Y en el espacio de encuentros tendremos también varias charlas y conversatorios sobre la situación que está pasando en Latinoamérica, en muchos países donde están peligrando todos los apoyos, los estímulos y una evaluación de, pues, qué es lo que hay que defender y qué hay que hacer para que sigamos haciendo cine como lo hemos venido haciendo estos años. Un cine peruano muy diverso que puede decir las cosas como son.