HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Terremoto de 7,1 de magnitud en Venezuela: las imágenes del fuerte sismo que dejó daños en viviendas y edificios

El movimiento telúrico que sacudió al país caribeño provocó destrozos en las edificaciones y dejó sin señal telefónica e internet.

Los rescatistas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP
Los rescatistas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona central de Venezuela y se sintió con fuerza en Caracas. En redes sociales se difundieron imágenes de los daños en viviendas y edificios provocados por el intenso movimiento; incluso uno de ellos quedó en ruinas.

El último sismo similar que tuvo lugar en el país fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, y afectó a al menos 10 países de la región, incluidos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

lr.pe

Las imágenes del terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela

Los habitantes de la capital salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte sacudón que provocó la caída de diversos objetos. También se reportaron daños de diversa magnitud en viviendas y otras edificaciones, así como cortes de luz e interrupción de las señales de internet y telefonía.

Un perro fue rescatado de un edificio derrumbado tras el terremoto en Caracas. Foto: AFP

Un perro fue rescatado de un edificio derrumbado tras el terremoto en Caracas. Foto: AFP

Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto. Foto: AFP

Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto. Foto: AFP

Una sucursal del banco Bancaribe resultó dañada tras el movimiento sísmico. Foto: AFP

Una sucursal del banco Bancaribe resultó dañada tras el movimiento sísmico. Foto: AFP

Autoridades se pronuncian tras el terremoto en Venezuela

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, realizó una llamada telefónica con las televisoras públicas para transmitir tranquilidad. "La gente que entienda que no puede estar en las casas y en los edificios, hay que salir a las calles y esperar con tranquilidad. Hemos ordenado el corte del servicio de gas directo a los edificios. No deben exponerse", dijo.

Sobre la capital, informó que "hay varias zonas complicadas", en el este, como Los Palos Grandes o Altamira, donde "hay situaciones alarmantes" por los desplomes de edificaciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

LEER MÁS
Venezuela firma acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico tras años de apagones

Venezuela firma acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico tras años de apagones

LEER MÁS
Elisa Vegas: “La cultura es un salvavidas en momentos de crisis”

Elisa Vegas: “La cultura es un salvavidas en momentos de crisis”

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

LEER MÁS
Vidente brasileña causa conmoción al asegurar una "invasión extraterrestre" en el Brasil vs. Escocia: "Caos en la cancha y las tribunas"

Vidente brasileña causa conmoción al asegurar una "invasión extraterrestre" en el Brasil vs. Escocia: "Caos en la cancha y las tribunas"

LEER MÁS
Descubre el país de América Latina con menos actividad sísmica: la probabilidad de un temblor es casi nula

Descubre el país de América Latina con menos actividad sísmica: la probabilidad de un temblor es casi nula

LEER MÁS
Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

LEER MÁS
Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

Este millonario país utilizó el primer estadio desmontable en la historia de los Mundiales: construido con 974 contenedores marítimos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025