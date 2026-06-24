Los rescatistas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP

Los rescatistas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona central de Venezuela y se sintió con fuerza en Caracas. En redes sociales se difundieron imágenes de los daños en viviendas y edificios provocados por el intenso movimiento; incluso uno de ellos quedó en ruinas.

El último sismo similar que tuvo lugar en el país fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre, y afectó a al menos 10 países de la región, incluidos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

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Las imágenes del terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela

Los habitantes de la capital salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte sacudón que provocó la caída de diversos objetos. También se reportaron daños de diversa magnitud en viviendas y otras edificaciones, así como cortes de luz e interrupción de las señales de internet y telefonía.

Un perro fue rescatado de un edificio derrumbado tras el terremoto en Caracas. Foto: AFP

Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto. Foto: AFP

Una sucursal del banco Bancaribe resultó dañada tras el movimiento sísmico. Foto: AFP

Autoridades se pronuncian tras el terremoto en Venezuela

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, realizó una llamada telefónica con las televisoras públicas para transmitir tranquilidad. "La gente que entienda que no puede estar en las casas y en los edificios, hay que salir a las calles y esperar con tranquilidad. Hemos ordenado el corte del servicio de gas directo a los edificios. No deben exponerse", dijo.

Sobre la capital, informó que "hay varias zonas complicadas", en el este, como Los Palos Grandes o Altamira, donde "hay situaciones alarmantes" por los desplomes de edificaciones.