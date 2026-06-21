Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los candidatos que competirán en esta polarizada elección. El ganador asumirá el cargo el 7 de agosto, marcando el inicio de un nuevo gobierno en Colombia. | Composición LR/AFP

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los candidatos que competirán en esta polarizada elección. El ganador asumirá el cargo el 7 de agosto, marcando el inicio de un nuevo gobierno en Colombia. | Composición LR/AFP

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Este domingo 21 de junio, Colombia definirá en segunda vuelta electoral al mandatario que gobernará durante el periodo 2026-2030. Los centros de votación abrirán sus puertas desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. en horario local, lo que permitirá el sufragio exclusivo de los ciudadanos que presenten su cédula de ciudadanía antes del límite fijado. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que los comicios en el exterior, iniciados el último lunes 15, finalizarán de forma simultánea esa misma tarde dominical.

Tras la clausura de las mesas, los jurados procederán con el escrutinio inicial y el envío de reportes. La autoridad electoral comunicó que los datos preliminares se difundirán al cierre de las mesas de sufragio, por lo que los boletines informativos saldrán paulatinamente, sin un horario fijo que marque una tendencia definitiva. Es crucial señalar que durante esa jornada se emitirá un preconteo informativo.

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¿Dónde consultar el preconteo y resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Colombia 2026?

La Registraduría Nacional habilitará canales digitales para seguir en tiempo real el preconteo, entre ellos su portal web oficial, donde se publican boletines con actualización progresiva, mapas y gráficos por regiones. Además, estarán disponibles las aplicaciones móviles oficiales como 'Elecciones Presidenciales 2026' y 'aVotar', que permiten consultar los resultados preliminares desde dispositivos móviles durante la jornada electoral.

Asimismo, los ciudadanos podrán seguir la cobertura en medios de comunicación nacionales que transmiten el avance del conteo con análisis en directo. La autoridad electoral ha reiterado que estos canales no reemplazan el escrutinio oficial, pero sí ofrecen una visualización inmediata del comportamiento de la votación, útil para el seguimiento ciudadano y la prensa.

¿Quiénes son los candidatos y cuándo asume el nuevo presidente de Colombia?

Iván Cepeda Castro, líder del Movimiento Político Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, representante del grupo Defensores de la Patria, disputan la jefatura del Estado en la segunda vuelta. Ambos aspirantes alcanzaron esta etapa definitiva gracias al respaldo mayoritario en las urnas durante la primera vuelta. La competencia actual expone visiones opuestas sobre el rumbo económico y la seguridad del país.

El proyecto de izquierda encabezado por Cepeda prioriza transformaciones sociales profundas, en contraste con la plataforma de De la Espriella, enfocada en el orden público y la disminución del aparato estatal. Analistas locales describen esta campaña como una de las más polarizadas de los últimos procesos electorales. El debate actual inunda las plataformas digitales y los espacios de discusión pública.

El ganador de las elecciones tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026, de acuerdo con el mandato constitucional. Esa jornada marcará el cierre de la administración previa y el inicio de un período gubernamental de cuatro años. Tras el juramento, el mandatario entrante comenzará la estructuración de su gabinete ministerial para arrancar la transición.