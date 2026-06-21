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LINK oficial de la Registraduría para ver los resultados de la segunda vuelta: conoce AQUÍ quién va ganando entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La Registraduría Nacional del Estado Civil supervisa el proceso electoral y ofrece resultados al instante a través del sistema de preconteo, que refleja tendencias parciales de votación.

Colombia se encuentra en plena jornada electoral con la segunda vuelta presidencial 2026, donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella compiten por la presidencia.
Colombia se encuentra en plena jornada electoral con la segunda vuelta presidencial 2026, donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella compiten por la presidencia. | Foto: Registraduría
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Colombia vive una jornada electoral clave con la segunda vuelta presidencial 2026, en la que los ciudadanos definen al próximo presidente entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de organizar el proceso y publicar los resultados oficiales conforme avanza el conteo de votos en todo el país.

Durante la jornada electoral, el sistema de preconteo permite visualizar al instante la transmisión de resultados desde los puestos de votación. Estos datos son preliminares y reflejan el avance progresivo del escrutinio, mientras se consolidan las actas oficiales que definirán el resultado final de la elección.

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¿Quién va ganando entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella las elecciones de Colombia?

Sin embargo, durante el día de elecciones, el sistema de preconteo (CLICK AQUÍ) permite observar tendencias parciales a medida que avanzan las transmisiones de los formularios electorales. Estos datos muestran el comportamiento temporal de la votación entre los candidatos Cepeda y de la Espriella, pero no son definitivos ni constituyen un resultado oficial.

Sin embargo, durante el día de elecciones, el sistema de preconteo permite observar tendencias parciales a medida que avanzan las transmisiones de los formularios electorales. Estos datos muestran el comportamiento temporal de la votación entre los candidatos Cepeda y de la Espriella, pero no son definitivos ni constituyen un resultado oficial.

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¿Dónde ver los resultados oficiales de la Registraduría?

Los ciudadanos pueden consultar el avance del preconteo y los resultados oficiales en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí se publica información actualizada de cada mesa de votación a medida que avanza el proceso electoral.

Es importante recordar que solo los datos consolidados por la autoridad electoral tienen validez oficial para determinar al ganador de la segunda vuelta presidencial.

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