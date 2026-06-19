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El contrabando multimillonario invisible que la IA acaba de aprender a detectar dentro de las maletas en los aeropuertos

La inteligencia artificial juega un papel clave en la lucha contra el tráfico ilegal de especies marinas y logra una precisión del 92% en la detección a través de escáneres.

Investigadores prueban una IA que actúa como alerta automática en aeropuertos para detectar tráfico ilegal de vida marina.
Investigadores prueban una IA que actúa como alerta automática en aeropuertos para detectar tráfico ilegal de vida marina. | Foto: Composición LR | Dall-E
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La inteligencia artificial acaba de dar un paso importante en la lucha contra uno de los delitos ambientales más lucrativos y menos visibles del mundo. Un equipo internacional de investigadores desarrolló un sistema capaz de detectar especies marinas traficadas dentro del equipaje de los pasajeros mediante los escáneres de tomografía computarizada (CT) que ya utilizan numerosos aeropuertos.

El algoritmo, entrenado para reconocer productos como aletas de tiburón, caballitos de mar y pepinos de mar, alcanzó una precisión global del 92%, lo que podría facilitar el trabajo de las autoridades aduaneras frente a un negocio ilegal que mueve entre US$7.000 y US$23.000 millones al año.

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Con una precisión global del 92%, el algoritmo identifica productos como aletas de tiburón y caballitos de mar.

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La IA identifica especies marinas ocultas en el equipaje con una precisión del 92%

El sistema fue presentado con motivo del Día Mundial de los Océanos en la revista científica Frontiers in Ocean Sustainability. Su funcionamiento se basa en una red neuronal entrenada con cientos de escaneos tridimensionales obtenidos mediante equipos de tomografía computarizada, tecnología que ya está presente en muchos controles de seguridad aeroportuarios.

Durante las pruebas, el equipo reprodujo las técnicas más comunes utilizadas por los traficantes para ocultar mercancías ilegales. Las muestras fueron escondidas entre prendas de vestir, dentro de recipientes metálicos, en juguetes infantiles e incluso fueron integradas digitalmente en escaneos reales de equipajes.

Pese a ello, la IA identificó correctamente el 96% de los caballitos de mar, el 95% de las aletas de tiburón y el 86% de los pepinos de mar, con una eficacia total del 92%.

El sistema utiliza escáneres de tomografía computarizada para identificar aletas de tiburón y caballitos de mar.

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Un negocio ilegal que amenaza la biodiversidad de los océanos

Aunque el tráfico ilegal de fauna suele asociarse con marfil o cuernos de rinoceronte, los científicos advierten que el comercio clandestino de especies marinas representa un problema creciente. Las aletas de tiburón abastecen principalmente mercados gastronómicos asiáticos; los caballitos de mar secos son utilizados en algunas prácticas de medicina tradicional; y los pepinos de mar alcanzan elevados precios en mercados considerados de lujo.

Actualmente, más de 37.000 especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sin embargo, el comercio ilegal continúa siendo una amenaza. Se estima que cada año se comercializan millones de caballitos de mar y que entre 70 y 100 millones de tiburones son capturados, muchos de ellos para abastecer el mercado de aletas.

Los especialistas consideran que esta tecnología podría convertirse en una herramienta de apoyo para los agentes de aduanas, pues señala automáticamente los equipajes sospechosos que requieran una inspección más exhaustiva. No obstante, aclaran que el sistema no reemplazará a los inspectores humanos ni a los perros rastreadores y que muchos aeropuertos aún operan con escáneres bidimensionales que no son compatibles con este tipo de inteligencia artificial. Aun así, el avance abre una nueva posibilidad para combatir un delito que pone en riesgo algunos de los ecosistemas marinos más frágiles del planeta.

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