Las negociaciones para un acuerdo definitivo comenzarán con el compromiso de cese de hostilidades y levantamiento de sanciones. Foto: AFP.

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Estados Unidos e Irán confirmaron la firma de un memorándum de entendimiento destinado a reducir las tensiones en Oriente Medio y encaminar el fin de la guerra en la región. El acuerdo establece que Teherán se compromete a diluir parte de su uranio enriquecido como medida inicial dentro de un proceso más amplio de negociaciones diplomáticas orientadas a frenar la escalada del conflicto y reabrir canales de diálogo.

Según fuentes oficiales, el presidente Donald Trump firmó personalmente una copia del documento durante una cena con el mandatario francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, tras la cumbre del G7. Por su parte, el gobierno iraní señaló que ya había suscrito el acuerdo de manera electrónica.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaïl Baghaï, afirmó que el memorando "quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo". Además, el funcionario agregó que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido", como la prevista inicialmente en Suiza para el viernes.

En reacción a este nuevo panorama, el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo como una "gran victoria" para la república islámica y destacó además el papel del país persa por haber insistido en incluir al frente libanés en las negociaciones. En un discurso televisado, hizo un llamado a aprovechar este nuevo escenario para "expulsar a Israel" del Líbano.

Qasem también instó al gobierno libanés a poner fin a las negociaciones directas con Jerusalén que continúan desde abril bajo mediación de Washington. Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, sostuvo previamente que dicho proceso diplomático es independiente del acuerdo alcanzado entre las otras dos naciones.

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