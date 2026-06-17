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Estados Unidos e Irán confirman haber firmado un acuerdo de paz y descartan la posibilidad de una ceremonia al respecto

El presidente Donald Trump firmó el documento en una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron, mientras el gobierno iraní lo suscribió electrónicamente.

Las negociaciones para un acuerdo definitivo comenzarán con el compromiso de cese de hostilidades y levantamiento de sanciones. Foto: AFP.
Las negociaciones para un acuerdo definitivo comenzarán con el compromiso de cese de hostilidades y levantamiento de sanciones. Foto: AFP.
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Estados Unidos e Irán confirmaron la firma de un memorándum de entendimiento destinado a reducir las tensiones en Oriente Medio y encaminar el fin de la guerra en la región. El acuerdo establece que Teherán se compromete a diluir parte de su uranio enriquecido como medida inicial dentro de un proceso más amplio de negociaciones diplomáticas orientadas a frenar la escalada del conflicto y reabrir canales de diálogo.

Según fuentes oficiales, el presidente Donald Trump firmó personalmente una copia del documento durante una cena con el mandatario francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, tras la cumbre del G7. Por su parte, el gobierno iraní señaló que ya había suscrito el acuerdo de manera electrónica.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaïl Baghaï, afirmó que el memorando "quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo". Además, el funcionario agregó que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido", como la prevista inicialmente en Suiza para el viernes.

En reacción a este nuevo panorama, el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo como una "gran victoria" para la república islámica y destacó además el papel del país persa por haber insistido en incluir al frente libanés en las negociaciones. En un discurso televisado, hizo un llamado a aprovechar este nuevo escenario para "expulsar a Israel" del Líbano.

Qasem también instó al gobierno libanés a poner fin a las negociaciones directas con Jerusalén que continúan desde abril bajo mediación de Washington. Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, sostuvo previamente que dicho proceso diplomático es independiente del acuerdo alcanzado entre las otras dos naciones.

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Filtración del acuerdo de 14 puntos

  1. Fin de las hostilidades. Estados Unidos, Irán y sus aliados acuerdan el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. También se comprometen a no usar ni amenazar con usar la fuerza y a respetar la soberanía libanesa.
  2. Respeto mutuo. Estados Unidos e Irán respetarán su soberanía e integridad territorial y no interferirán en sus asuntos internos.
  3. Acuerdo definitivo. Ambas partes negociarán un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por consentimiento mutuo.
  4. Bloqueo y retirada militar. Estados Unidos comenzará a levantar de inmediato el bloqueo naval y lo eliminará por completo en 30 días. Asimismo, retirará sus fuerzas de las proximidades de Irán dentro de los 30 días posteriores al acuerdo final.
  5. Tránsito marítimo. Irán garantizará durante 60 días el paso seguro y gratuito de buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán. El tránsito se restablecerá progresivamente en un plazo máximo de 30 días. Además, dialogará con Omán y otros Estados ribereños sobre la administración del estrecho de Ormuz.
  6. Reconstrucción económica. Estados Unidos y sus socios regionales elaborarán un plan de al menos US$300.000 millones para la reconstrucción y el desarrollo de Irán. Su mecanismo de ejecución se definirá en el acuerdo final.
  7. Levantamiento de sanciones. Estados Unidos se compromete a eliminar las sanciones internacionales y unilaterales contra Irán conforme a un calendario acordado durante las negociaciones.
  8. Programa nuclear. Irán reafirma que no desarrollará ni adquirirá armas nucleares. El material enriquecido será tratado mediante un mecanismo acordado y supervisado por el OIEA. El enriquecimiento y las necesidades nucleares iraníes se definirán en el acuerdo final.
  9. Mantenimiento del statu quo. Hasta alcanzar el acuerdo final, Irán no modificará su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni aumentará su presencia militar en la región.
  10. Exportaciones de petróleo. Estados Unidos autorizará la exportación de petróleo iraní y los servicios relacionados, incluidas las operaciones bancarias, los seguros y el transporte.
  11. Fondos congelados. Estados Unidos liberará los fondos y activos iraníes restringidos. Los procedimientos serán definidos durante las negociaciones y los recursos quedarán disponibles para los beneficiarios designados por el Banco Central de Irán.
  12. Supervisión. Ambas partes establecerán un mecanismo para verificar el cumplimiento del memorando y del futuro acuerdo final.
  13. Inicio de negociaciones. Las conversaciones sobre el acuerdo definitivo comenzarán una vez iniciada y mantenida la aplicación de los puntos uno, cuatro, cinco, 10 y 11.
  14. Ratificación internacional. El acuerdo final será ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
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