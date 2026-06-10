HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Transparencia desmiente a Alfredo Torres | ¿Keiko aceptará perder? Aníbal Torres en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Estados Unidos registra su inflación más alta en 3 años este mayo, con un 4,2%, en plena guerra en Medio Oriente

Los precios de la gasolina aumentaron un 40,5% en comparación con el año pasado, y la inflación subyacente alcanzó el 2,9%, lo que afecta el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses.

Esta presión sobre los precios comenzó tras el inicio del conflicto con Irán. Foto: AFP.
Esta presión sobre los precios comenzó tras el inicio del conflicto con Irán. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

La inflación en Estados Unidos se disparó en mayo hasta un 4,2% interanual, con lo que marcó el nivel más elevado desde abril de 2023, según datos oficiales. En abril, el índice de precios al consumo (IPC) había registrado un 3,8%.

El incremento se atribuye en gran medida al encarecimiento de la energía, impulsado por la guerra en Medio Oriente. Los precios de la gasolina se elevaron un 40,5% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que la energía en general subió 23,5%. Además, los alimentos registraron un aumento de 2,7%, el segundo mes consecutivo con alzas significativas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también mostró un incremento, al alcanzar un 2,9% frente al 2,8% registrado en abril. Esta presión sobre los precios comenzó tras el conflicto con Irán, iniciado el 28 de febrero por la administración de Donald Trump e Israel. Como consecuencia, Teherán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

A comienzos de 2026, la inflación se había mantenido estable, con un 2,4% en enero y febrero. Sin embargo, los salarios crecieron en promedio solo un 3,4% interanual en mayo, por debajo de la tasa de inflación, lo que redujo el poder adquisitivo de los hogares.

PUEDES VER: India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

lr.pe

Una preocupación para la Fed

La Reserva Federal de Estados Unidos, cuya meta de inflación a largo plazo es del 2%, analizará la próxima semana su política monetaria en la reunión de la comisión encargada de fijar la tasa de interés principal. Los mercados prevén que la Fed mantenga sin cambios los tipos, pero anticipan posibles aumentos más adelante en 2026.

Según citó AFP, Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, advirtió que “la Fed no estará en posición de recortar las tasas si esto continúa”. Agregó que “el mercado bursátil ha escalado un muro de preocupaciones gracias a beneficios sólidos y tipos estables, pero un entorno de tasas en alza es un escenario completamente distinto”.

El panorama en Medio Oriente

En medio de este preocupante reporte, el presidente Trump mantiene sus presiones sobre Irán. El republicano acusó a Teherán de retrasar las negociaciones de un acuerdo de paz y advirtió que deberá “pagar el precio” por ello, luego de una escalada de tensión en el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que las fuerzas armadas iraníes habían sido “completamente derrotadas” y aseguró: “¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”.

Además, recientemente, la república islámica atacó bases estadounidenses en Jordania y Baréin, tras los bombardeos estadounidenses en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en la zona. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán, lo que confirmó que el incidente no derivó en víctimas mortales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

LEER MÁS
El río que estuvo más de 100 años detenido vuelve a correr: la mayor restauración fluvial de la historia

El río que estuvo más de 100 años detenido vuelve a correr: la mayor restauración fluvial de la historia

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
Colombia elimina "casi la totalidad" de aranceles contra Ecuador y acaba la guerra comercial, según la CAN

Colombia elimina "casi la totalidad" de aranceles contra Ecuador y acaba la guerra comercial, según la CAN

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025