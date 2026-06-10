Esta presión sobre los precios comenzó tras el inicio del conflicto con Irán. Foto: AFP.

Esta presión sobre los precios comenzó tras el inicio del conflicto con Irán. Foto: AFP.

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La inflación en Estados Unidos se disparó en mayo hasta un 4,2% interanual, con lo que marcó el nivel más elevado desde abril de 2023, según datos oficiales. En abril, el índice de precios al consumo (IPC) había registrado un 3,8%.

El incremento se atribuye en gran medida al encarecimiento de la energía, impulsado por la guerra en Medio Oriente. Los precios de la gasolina se elevaron un 40,5% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que la energía en general subió 23,5%. Además, los alimentos registraron un aumento de 2,7%, el segundo mes consecutivo con alzas significativas.

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La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también mostró un incremento, al alcanzar un 2,9% frente al 2,8% registrado en abril. Esta presión sobre los precios comenzó tras el conflicto con Irán, iniciado el 28 de febrero por la administración de Donald Trump e Israel. Como consecuencia, Teherán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

A comienzos de 2026, la inflación se había mantenido estable, con un 2,4% en enero y febrero. Sin embargo, los salarios crecieron en promedio solo un 3,4% interanual en mayo, por debajo de la tasa de inflación, lo que redujo el poder adquisitivo de los hogares.

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Una preocupación para la Fed

La Reserva Federal de Estados Unidos, cuya meta de inflación a largo plazo es del 2%, analizará la próxima semana su política monetaria en la reunión de la comisión encargada de fijar la tasa de interés principal. Los mercados prevén que la Fed mantenga sin cambios los tipos, pero anticipan posibles aumentos más adelante en 2026.

Según citó AFP, Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, advirtió que “la Fed no estará en posición de recortar las tasas si esto continúa”. Agregó que “el mercado bursátil ha escalado un muro de preocupaciones gracias a beneficios sólidos y tipos estables, pero un entorno de tasas en alza es un escenario completamente distinto”.

El panorama en Medio Oriente

En medio de este preocupante reporte, el presidente Trump mantiene sus presiones sobre Irán. El republicano acusó a Teherán de retrasar las negociaciones de un acuerdo de paz y advirtió que deberá “pagar el precio” por ello, luego de una escalada de tensión en el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que las fuerzas armadas iraníes habían sido “completamente derrotadas” y aseguró: “¡¡¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!!! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!”.

Además, recientemente, la república islámica atacó bases estadounidenses en Jordania y Baréin, tras los bombardeos estadounidenses en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en la zona. Los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán, lo que confirmó que el incidente no derivó en víctimas mortales.