Chile y Argentina podrían conectar Tierra del Fuego con el continente a través de un túnel submarino: costará US$1.500 millones

Un innovador proyecto propone la construcción de un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes, que uniría Tierra del Fuego con Chile y Argentina, mejorando la conectividad. | Foto: Dall-E

Un innovador proyecto propone la construcción de un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes, que uniría Tierra del Fuego con Chile y Argentina, mejorando la conectividad. | Foto: Dall-E

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Un ambicioso proyecto de infraestructura podría transformar la conectividad en el extremo sur de Sudamérica. Especialistas plantean la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes con el objetivo de unir Tierra del Fuego con el continente y mejorar la integración logística entre Chile y Argentina.

La iniciativa contempla una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, lo que permitiría reducir la dependencia del actual sistema de barcazas. Aunque la propuesta aún se encuentra en una etapa preliminar, especialistas consideran que su desarrollo es técnicamente viable si cumple una serie de requisitos de ingeniería, financiamiento y planificación.

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El túnel requerirá complejos estudios de ingeniería

Según especialistas de la Universidad de los Andes, el proyecto demandará una extensa campaña de estudios geotécnicos y geofísicos para analizar las condiciones del lecho marino. Los investigadores deberán determinar la composición de las rocas, la existencia de fallas geológicas, los niveles de permeabilidad y la presión del agua antes de definir el método de construcción más adecuado.

Entre las alternativas técnicas que se evalúan figuran el uso de modernas tuneladoras o sistemas convencionales de excavación en roca. Además, la futura infraestructura necesitará avanzados sistemas de ventilación y estrictos protocolos de seguridad para responder ante posibles emergencias, un aspecto especialmente importante en los túneles viales submarinos.

La inversión y el acuerdo binacional serán claves para hacerlo realidad

El costo estimado de la obra ronda los US$1.500 millones, una cifra que obliga a analizar cuidadosamente su rentabilidad social, económica y estratégica. Los especialistas consideran que el proyecto podría impulsar el turismo, fortalecer el transporte de mercancías y garantizar una conexión permanente entre el continente y Tierra del Fuego.

Sin embargo, la viabilidad de la iniciativa dependerá en gran medida de la cooperación entre Chile y Argentina. Los expertos sostienen que será necesario un sólido esquema de financiamiento binacional y estudios detallados de costo-beneficio para justificar la inversión. Por ello, además de los desafíos técnicos, la decisión política de ambos países será determinante para que esta conexión fija en la zona austral deje de ser una propuesta y se convierta en realidad.