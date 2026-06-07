Chile y Argentina podrían conectar Tierra del Fuego con el continente a través de un túnel submarino: costará US$1.500 millones
El plan, de aproximadamente 3,7 kilómetros, busca reducir la dependencia de las barcazas. Aunque aún está en fase preliminar, expertos afirman que es técnicamente viable.
- Este país de América Latina invertirá US$800 millones en su primer tren eléctrico que transformará la movilidad regional: tendrá 26 estaciones
- China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027
Un ambicioso proyecto de infraestructura podría transformar la conectividad en el extremo sur de Sudamérica. Especialistas plantean la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes con el objetivo de unir Tierra del Fuego con el continente y mejorar la integración logística entre Chile y Argentina.
La iniciativa contempla una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, lo que permitiría reducir la dependencia del actual sistema de barcazas. Aunque la propuesta aún se encuentra en una etapa preliminar, especialistas consideran que su desarrollo es técnicamente viable si cumple una serie de requisitos de ingeniería, financiamiento y planificación.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Turquía construye un canal de 45 km que conectará 2 mares y aliviará el tráfico de un estrecho clave por más de US$1.000 millones
El túnel requerirá complejos estudios de ingeniería
Según especialistas de la Universidad de los Andes, el proyecto demandará una extensa campaña de estudios geotécnicos y geofísicos para analizar las condiciones del lecho marino. Los investigadores deberán determinar la composición de las rocas, la existencia de fallas geológicas, los niveles de permeabilidad y la presión del agua antes de definir el método de construcción más adecuado.
Entre las alternativas técnicas que se evalúan figuran el uso de modernas tuneladoras o sistemas convencionales de excavación en roca. Además, la futura infraestructura necesitará avanzados sistemas de ventilación y estrictos protocolos de seguridad para responder ante posibles emergencias, un aspecto especialmente importante en los túneles viales submarinos.
PUEDES VER: El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026
La inversión y el acuerdo binacional serán claves para hacerlo realidad
El costo estimado de la obra ronda los US$1.500 millones, una cifra que obliga a analizar cuidadosamente su rentabilidad social, económica y estratégica. Los especialistas consideran que el proyecto podría impulsar el turismo, fortalecer el transporte de mercancías y garantizar una conexión permanente entre el continente y Tierra del Fuego.
Sin embargo, la viabilidad de la iniciativa dependerá en gran medida de la cooperación entre Chile y Argentina. Los expertos sostienen que será necesario un sólido esquema de financiamiento binacional y estudios detallados de costo-beneficio para justificar la inversión. Por ello, además de los desafíos técnicos, la decisión política de ambos países será determinante para que esta conexión fija en la zona austral deje de ser una propuesta y se convierta en realidad.