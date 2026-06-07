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Este país de América Latina invertirá US$800 millones en su primer tren eléctrico que transformará la movilidad regional: tendrá 26 estaciones

El Gobierno de este país latinoamericano confirmó el financiamiento del medio de transporte, respaldado por organismos internacionales, con el fin de reducir la congestión y mejorar la conexión entre ciudades.

Costa Rica avanza en la modernización de su transporte público con el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros.
Costa Rica avanza en la modernización de su transporte público con el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros. | Foto: Composición LR | Magnific
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Costa Rica avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente. El Gobierno confirmó el financiamiento del Tren Eléctrico de Pasajeros (TIBI), una iniciativa que busca modernizar el transporte público, reducir los congestionamientos vehiculares y mejorar la conexión entre las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La obra contará con una inversión de US$800 millones y promete convertirse en un punto de inflexión para la movilidad urbana del país. El sistema ferroviario incluirá nuevas estaciones, trenes modernos y una red electrificada que permitirá ofrecer un servicio más eficiente para miles de usuarios.

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Costa Rica asegura el financiamiento para su nuevo tren eléctrico

El proyecto recibió un importante impulso tras la firma de una nueva ley que garantiza los recursos necesarios para su ejecución. La medida fue anunciada por el Gobierno costarricense durante una conferencia de prensa y respaldada por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), entidad encargada de impulsar la modernización del sistema ferroviario nacional.

Los fondos provendrán de organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde del Clima y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos recursos financiarán la construcción de infraestructura, la adquisición de trenes y la implementación de sistemas tecnológicos que permitirán prestar el servicio de forma eficiente y sostenible.

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El sistema conectará cuatro ciudades y contará con 26 estaciones

El Tren Eléctrico de Pasajeros tendrá una extensión de 52 kilómetros y conectará las ciudades de Alajuela, Heredia, San José y Cartago a través de dos líneas principales. El proyecto contempla la construcción de 26 nuevas estaciones, la rehabilitación de cuatro terminales existentes y la incorporación de 28 trenes modernos para atender la demanda de pasajeros.

Además de la electrificación completa de las vías, la iniciativa incluirá pasos a desnivel y nuevas conexiones ferroviarias hacia Alajuela y Paraíso. Según Incofer, los trenes operarán con frecuencias de hasta 10 minutos en horas punta durante los días laborables y de 15 minutos los fines de semana. La modernización permitirá superar las limitaciones del sistema actual, que transporta más de 3,6 millones de pasajeros al año y opera con una sola vía y trenes remanufacturados.

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