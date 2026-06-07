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Brasil convierte troncos de plátano en ropa, papel y bandejas de fruta gracias a una tecnología industrial innovadora

La iniciativa busca integrar la biomasa de plátano a la economía circular, aprovechando 220 toneladas de residuos vegetales por hectárea, y promueve la sostenibilidad en la bioindustria.

Brasil impulsa una innovadora alternativa para aprovechar residuos agrícolas del plátano, transformando pseudotallos en materia prima para textiles, papel y embalajes.
Brasil impulsa una innovadora alternativa para aprovechar residuos agrícolas del plátano, transformando pseudotallos en materia prima para textiles, papel y embalajes. | Foto: SFC Plant
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Brasil está impulsando una innovadora alternativa para aprovechar los residuos agrícolas generados por el cultivo de plátanos. A través de procesos industriales especializados, el país ha logrado transformar los pseudotallos de esta planta en una materia prima capaz de utilizarse en la fabricación de textiles, papel, embalajes y otros productos de valor agregado.

La iniciativa busca dar una segunda vida a una enorme cantidad de biomasa que tradicionalmente terminaba descomponiéndose en los campos. Se estima que cada hectárea de cultivo puede generar alrededor de 220 toneladas de residuos vegetales entre tallos, hojas y restos de cosecha, un recurso que ahora comienza a integrarse a la economía circular y la bioindustria.

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La tecnología que transforma residuos agrícolas en nuevos productos

El proceso comienza cerca de las propias plantaciones, donde los pseudotallos son recolectados y trasladados a plantas de procesamiento. Allí se clasifican según su tamaño, contenido de humedad y estado de conservación para garantizar una materia prima homogénea y de calidad industrial.

Posteriormente, los tallos pasan por sistemas mecánicos de extracción que separan las fibras de la pulpa vegetal mediante rodillos y cuchillas especializadas. Tras un proceso de lavado, secado controlado y evaluación de calidad, las fibras obtenidas pueden utilizarse para fabricar hilos textiles, papel, bandejas para frutas, materiales compuestos y otros productos. Estudios técnicos indican que estas fibras ofrecen una elevada resistencia mecánica, lo que amplía sus posibilidades de uso en diferentes sectores industriales.

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El proyecto que impulsa a Brasil como referente de la bioeconomía

Uno de los programas más destacados es Banana Têxtil, desarrollado por el Instituto SENAI de Tecnología Textil de Santa Catarina. La iniciativa ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad para transformar residuos agrícolas en insumos para la industria de la moda y otros sectores productivos, y llegó incluso a ser finalista de los BRICS Solutions Awards.

Además de aprovechar las fibras, el modelo también busca utilizar el resto de la biomasa generada durante el procesamiento. La pulpa y la savia pueden convertirse en compost, fertilizantes orgánicos, biogás o insumos agrícolas, reduciendo el desperdicio y mejorando la sostenibilidad del sistema. Según representantes de SENAI, este tipo de proyectos demuestra cómo la innovación tecnológica puede generar nuevas oportunidades económicas mientras contribuye a disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas.

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