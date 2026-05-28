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Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de violar el alto el fuego tras el peor intercambio de ataques desde abril

El alto el fuego entre Irán y EE. UU. quedó al borde del colapso luego de bombardeos, amenazas y ataques en Ormuz. Donald Trump aún no aprueba el acuerdo preliminar negociado con Teherán.

Irán y EE. UU. se acusan mutuamente de romper el alto el fuego establecido el 8 de abril. La escalada militar en el estrecho de Ormuz pone en riesgo las negociaciones de paz en Oriente Medio.
Irán y EE. UU. se acusan mutuamente de romper el alto el fuego establecido el 8 de abril. La escalada militar en el estrecho de Ormuz pone en riesgo las negociaciones de paz en Oriente Medio. | AFP
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Irán y Estados Unidos se acusaron este jueves de romper el alto el fuego acordado el 8 de abril, tras una nueva escalada militar en el estrecho de Ormuz que volvió a poner en riesgo las negociaciones con el fin de frenar la guerra en Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes y bombardearon una estación de control terrestre en Bandar Abás, mientras Teherán denunció ‘violaciones continuas’ del cese de hostilidades y prometió responder a cualquier agresión.

La tensión aumentó después de que los Guardianes de la Revolución anunciaran ataques a una base norteamericana y realizaran disparos de advertencia frente a embarcaciones que intentaban cruzar el estratégico paso marítimo. Kuwait condenó el lanzamiento de drones y lo calificó como ‘una peligrosa escalada’. El conflicto ya dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y mantiene bajo presión a los mercados energéticos por el bloqueo en Ormuz, ruta clave en el comercio mundial de hidrocarburos.

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Trump aún no aprueba el acuerdo preliminar

Funcionarios estadounidenses confirmaron que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo preliminar que busca intentar contener el conflicto, aunque Donald Trump todavía no dio su aprobación definitiva. Según fuentes oficiales, el memorando plantea eliminar restricciones en el estrecho de Ormuz y abrir un período de negociación de 60 días con el propósito de discutir el programa nuclear iraní y el futuro de sus reservas de uranio enriquecido.

El republicano expresó dudas acerca del estado de las conversaciones y recibió presiones desde sectores de su partido y del gobierno de Benjamin Netanyahu para no aliviar las sanciones contra el estado persa. Una fuente cercana a las negociaciones afirmó que Trump busca garantizar que algún pacto sea ‘más fuerte’ que el tratado nuclear firmado durante la administración de Barack Obama en 2.015.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que la República Islámica “tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional”. Por su parte, el ayatolá Mojtaba Jamenei acusó a EE. UU. e Israel de intentar “crear divisiones y desintegración” dentro de la nación a fin de compensar sus “derrotas militares”.

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Ataques en Ormuz elevan tensión y disparan precio del petróleo

Las últimas hostilidades se concentraron alrededor del estrecho, paso por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado consumidos en el mundo. El ejército estadounidense aseguró que sus acciones fueron “mesuradas” y tenían el objetivo de proteger el alto el fuego.

De acuerdo con un funcionario militar, las fuerzas de Estados Unidos atacaron instalaciones iraníes en Bandar Abás tras detectar amenazas contra la navegación. La televisión estatal iraní informó luego que unidades militares realizaron disparos de alerta a cuatro buques cerca del corredor. El intercambio elevó nuevamente el precio internacional del petróleo y debilitó la expectativa de una reapertura inmediata de la ruta comercial.

Habitantes de Teherán expresaron temor por la continuidad de la guerra. Mahtab, una peluquera de 62 años, declaró que vivir en el país “es un infierno” y lamentó que su hijo sobreviva “sin ninguna perspectiva de futuro”.

Bessent amenaza a Omán con sanciones por peajes

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una advertencia directa a Omán por un posible apoyo a Irán en el cobro de peajes sobre el tránsito marítimo en Ormuz. “El Gobierno de EE. UU. no tolerará ningún intento de imponer un sistema de peaje en el estrecho”, escribió en la red social X.

La declaración llegó un día después de que Donald Trump amenazara con “hacer estallar” Omán si colaboraba para controlar el paso. Bessent añadió que cualquier actor implicado en facilitar esos cobros enfrentará multas económicas. El endurecimiento del discurso de la Casa Blanca coincidió con nuevas arremetidas y con el aumento de la presión internacional con respecto a la seguridad energética en la región.

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