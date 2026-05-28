HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

De la película ‘Río’ a la realidad: guacamayos azules considerados extintos desde 2000 son rescatados en Brasil

Una operación de rescate ambiental permitió la evacuación de 69 guacamayos de Spix, conocidos como guacamayos azules, tras detectarse riesgos sanitarios.

Brasil lleva a cabo una operación de rescate para 69 guacamayos de Spix, inspiradores de la película Río.
Brasil lleva a cabo una operación de rescate para 69 guacamayos de Spix, inspiradores de la película Río. | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una especie que durante años quedó en la memoria colectiva gracias al cine volvió a ser noticia en Brasil por una operación de rescate ambiental. Un total de 69 guacamayos de Spix, conocidos mundialmente como guacamayos azules e inspiradores de la película 'Río', fueron retirados de emergencia de un criadero brasileño tras la detección de riesgos sanitarios que amenazaban su supervivencia.

El rescate fue ejecutado por autoridades ambientales junto con agentes de la Policía Federal, luego de que se confirmara la presencia de circovirus en parte de la población mantenida en cautiverio. Se trata de una de las aves más amenazadas del planeta, declarada extinta en libertad desde el año 2000, por lo que cualquier medida vinculada a su conservación genera atención internacional.

TE RECOMENDAMOS

EL SOL EN TU CARTA NATAL: TU VERDADERA ESENCIA Y PROPÓSITO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Las aves fueron evacuadas de un criadero privado debido a la presencia de circovirus, que afecta su salud y puede resultar mortal.

Las aves fueron evacuadas de un criadero privado debido a la presencia de circovirus, que afecta su salud y puede resultar mortal.

PUEDES VER: La extraña rana africana que rompe sus propios huesos para desplegar garras afiladas cuando se siente amenazada

lr.pe

El virus obligó a una intervención urgente para proteger a la especie

Las aves rescatadas se encontraban en el Criadouro Ararinha-Azul, un criadero privado ubicado en Brasil que participa en un programa de reintroducción del guacamayo azul en su hábitat natural, en la región de Curaçá, en el estado de Bahía. Allí había 103 ejemplares, pero solo 69 fueron trasladados, ya que los 34 restantes dieron positivo al circovirus.

Este virus afecta principalmente el pico y las plumas de los guacamayos, y en muchos casos puede provocarles la muerte. Según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, el retiro se realizó después de detectar casos confirmados y de verificar el incumplimiento de medidas de bioseguridad en el criadero. Las aves consideradas sanas fueron llevadas a un centro especializado de conservación en Pernambuco para continuar bajo cuidado y monitoreo.

PUEDES VER: Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

lr.pe

El regreso del guacamayo azul sigue siendo clave para la conservación en Brasil

El guacamayo de Spix es una especie endémica de la Caatinga brasileña, ecosistema semiárido del nordeste del país. Su desaparición en libertad lo convirtió en uno de los símbolos más representativos de la crisis de biodiversidad en Sudamérica. En los últimos años, diferentes instituciones han impulsado programas internacionales de reproducción en cautiverio para intentar devolverlo a su ambiente natural.

Buena parte de los ejemplares que hoy están en Brasil llegaron en 2020 desde Alemania como parte de un esfuerzo global de conservación. Su historia alcanzó proyección mundial gracias a la película 'Río', donde el ave fue retratada como protagonista. Ahora, fuera de la ficción, su supervivencia vuelve a depender del éxito de los programas de recuperación y de la protección sanitaria necesaria para garantizar su futura reintroducción en la naturaleza.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un país de Sudamérica construye un domo gigante de última tecnología para dominar el mundo del cobre con US$4.400 millones: operaría desde 2027

Un país de Sudamérica construye un domo gigante de última tecnología para dominar el mundo del cobre con US$4.400 millones: operaría desde 2027

LEER MÁS
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS
El nuevo corredor de casi 4.000 km que conectará 4 países de América Latina y 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

El nuevo corredor de casi 4.000 km que conectará 4 países de América Latina y 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo corredor de casi 4.000 km que conectará 4 países de América Latina y 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

El nuevo corredor de casi 4.000 km que conectará 4 países de América Latina y 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

LEER MÁS
Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

Un agricultor en Brasil cavaba un pozo artesanal en busca de agua y terminó descubriendo petróleo crudo a solo 40 metros de profundidad

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS
China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025