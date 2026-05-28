De la película ‘Río’ a la realidad: guacamayos azules considerados extintos desde 2000 son rescatados en Brasil

Brasil lleva a cabo una operación de rescate para 69 guacamayos de Spix, inspiradores de la película Río. | Foto: Composición LR

Brasil lleva a cabo una operación de rescate para 69 guacamayos de Spix, inspiradores de la película Río. | Foto: Composición LR

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Una especie que durante años quedó en la memoria colectiva gracias al cine volvió a ser noticia en Brasil por una operación de rescate ambiental. Un total de 69 guacamayos de Spix, conocidos mundialmente como guacamayos azules e inspiradores de la película 'Río', fueron retirados de emergencia de un criadero brasileño tras la detección de riesgos sanitarios que amenazaban su supervivencia.

El rescate fue ejecutado por autoridades ambientales junto con agentes de la Policía Federal, luego de que se confirmara la presencia de circovirus en parte de la población mantenida en cautiverio. Se trata de una de las aves más amenazadas del planeta, declarada extinta en libertad desde el año 2000, por lo que cualquier medida vinculada a su conservación genera atención internacional.

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Las aves fueron evacuadas de un criadero privado debido a la presencia de circovirus, que afecta su salud y puede resultar mortal.

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El virus obligó a una intervención urgente para proteger a la especie

Las aves rescatadas se encontraban en el Criadouro Ararinha-Azul, un criadero privado ubicado en Brasil que participa en un programa de reintroducción del guacamayo azul en su hábitat natural, en la región de Curaçá, en el estado de Bahía. Allí había 103 ejemplares, pero solo 69 fueron trasladados, ya que los 34 restantes dieron positivo al circovirus.

Este virus afecta principalmente el pico y las plumas de los guacamayos, y en muchos casos puede provocarles la muerte. Según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, el retiro se realizó después de detectar casos confirmados y de verificar el incumplimiento de medidas de bioseguridad en el criadero. Las aves consideradas sanas fueron llevadas a un centro especializado de conservación en Pernambuco para continuar bajo cuidado y monitoreo.

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El regreso del guacamayo azul sigue siendo clave para la conservación en Brasil

El guacamayo de Spix es una especie endémica de la Caatinga brasileña, ecosistema semiárido del nordeste del país. Su desaparición en libertad lo convirtió en uno de los símbolos más representativos de la crisis de biodiversidad en Sudamérica. En los últimos años, diferentes instituciones han impulsado programas internacionales de reproducción en cautiverio para intentar devolverlo a su ambiente natural.

Buena parte de los ejemplares que hoy están en Brasil llegaron en 2020 desde Alemania como parte de un esfuerzo global de conservación. Su historia alcanzó proyección mundial gracias a la película 'Río', donde el ave fue retratada como protagonista. Ahora, fuera de la ficción, su supervivencia vuelve a depender del éxito de los programas de recuperación y de la protección sanitaria necesaria para garantizar su futura reintroducción en la naturaleza.