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Daniel Noboa reveló que Ecuador realizará “gran compra de medicinas” a la India y otros países productores

Las adquisiciones, bajo un modelo de gobierno a gobierno, se realizarán en un plazo máximo de tres semanas, priorizando insumos esenciales, según la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

Según lo descrito por el mandatario, las acción solo se dará con “naciones que pueden producir en gran cantidad. Foto: AFP.
Según lo descrito por el mandatario, las acción solo se dará con “naciones que pueden producir en gran cantidad. Foto: AFP.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa informó que su administración realizará una compra internacional de medicinas bajo la modalidad de gobierno a gobierno con países como la India, con el objetivo de abastecer la red pública y enfrentar la crisis de desabastecimiento que afecta a hospitales y centros de salud del país.

Según lo descrito por el mandatario, las acciones solo se darán con naciones que pueden producir en gran cantidad y de calidad para nosotros, para los ecuatorianos, que tanto se necesita en este momento. Las declaraciones de Noboa se dieron durante su Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, en Quito. 'Tenemos que tener un sistema público de salud completamente abastecido'.

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Transparencia y estándares internacionales

El líder ecuatoriano aseguró que la negociación directa con autoridades extranjeras permitirá evitar intermediarios y mafias que especulen con los precios y garantizó que los productos adquiridos contarán con certificación internacional, incluida la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Cabe recordar que el anuncio se da en medio de denuncias por falta de medicinas y problemas de distribución en distintas provincias de Ecuador. En una carta dirigida al país y publicada en su cuenta de X el último jueves, Noboa había anticipado 'buenas noticias' sobre el abastecimiento, la organización y la atención en hospitales.

La medida busca garantizar compras de primer nivel y reducir costos al eliminar intermediarios en la contratación pública. Sin embargo, hasta el momento no se precisó el monto total de la adquisición, los tipos de fármacos ni los centros que recibirán primero los insumos.

Tiempo estimado y prioridad de entrega

Al finalizar el evento en el pleno de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo detalló que las adquisiciones llegarán en un plazo máximo de tres semanas. 'Recién se está realizando esta negociación y lo importante es que va a llegar de manera inmediata para poder dotar de medicamentos e insumos', indicó.

La funcionaria agregó que se trata de productos prioritarios dentro de la nación, sin precisar cuáles serían.

El anuncio se produce en medio de problemas en el suministro de medicinas en Ecuador. En septiembre del 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) declaró emergencia sanitaria con un presupuesto de US$50 millones; no obstante, al concluir los 60 días de plazo, solo se habían firmado 75 contratos por US$3,09 millones.

Posteriormente, en febrero del 2026, la Dirección Nacional de Abastecimiento del MSP informó que los niveles críticos de la reserva hospitalaria alcanzaban un promedio de 35,51% para medicamentos vitales y 33,29% para esenciales, lo que dejó a la red pública en situación de vulnerabilidad.

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