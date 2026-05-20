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La increíble fotografía desde 4.200 metros en los Alpes que capturó un triple arco de la Vía Láctea a temperaturas bajo cero

La fotógrafa Angel Fux sorprendió al mundo con una imagen única obtenida en los Alpes, donde logró captar simultáneamente el Gegenschein y dos arcos de la Vía Láctea en una escena nocturna.

Una impresionante astrofotografía, captada a 4.200 metros en los Alpes, muestra un triple arco luminoso que ha llamado la atención incluso de la NASA.
Una impresionante astrofotografía, captada a 4.200 metros en los Alpes, muestra un triple arco luminoso que ha llamado la atención incluso de la NASA. | Foto: Angel Fux
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La astrofotografía volvió a sorprender con una impactante imagen captada a más de 4.200 metros de altura en los Alpes, donde temperaturas extremas, fuertes vientos y oscuridad total se combinaron para registrar uno de los fenómenos astronómicos más raros del año. La fotografía logró captar un triple arco luminoso sobre el cielo nocturno, una escena que incluso llamó la atención de la NASA por su complejidad y belleza visual.

Detrás de la imagen está la fotógrafa francesa Angel Fux, especialista en paisajes nocturnos y cielos oscuros, quien pasó meses preparando una expedición extrema para obtener una captura casi imposible. La escena fue registrada en el Dent d’Hérens, una cumbre alpina ubicada entre Italia y Suiza, donde el frío alcanzó hasta -28 °C durante las largas horas de trabajo nocturno.

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¿Cómo logró capturar el triple arco de la Vía Láctea en los Alpes?

El objetivo inicial de Angel Fux era fotografiar el llamado doble arco de la Vía Láctea, un fenómeno visible solo durante algunos días de marzo en el hemisferio norte. Este espectáculo ocurre cuando los dos brazos de la galaxia aparecen sobre el horizonte en distintos momentos de la misma noche debido a la rotación terrestre. Primero emerge el arco invernal y, horas después, aparece el arco estival acompañado del brillante núcleo galáctico.

Para lograr la imagen, la fotógrafa ascendió junto al guía de montaña Richard Lehner y su hijo Arnaud hasta los 4.200 metros del Dent d’Hérens. Allí instalaron un complejo equipo de astrofotografía compuesto por una cámara Nikon Z6 II modificada, un lente especial y un rastreador estelar. Además de soportar temperaturas extremas, debieron trabajar atados con cuerdas debido al riesgo de caer en cornisas heladas.

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¿Por qué la imagen terminó siendo aún más extraordinaria?

Aunque el plan original contemplaba fotografiar un doble arco galáctico, durante el procesamiento de las imágenes apareció un fenómeno inesperado: el 'Gegenschein', un tenue brillo producido por la reflexión de la luz solar sobre polvo interplanetario. Este resplandor cruzaba el cielo en dirección opuesta al Sol y quedó registrado de forma natural en la fotografía.

La presencia simultánea del Gegenschein, el arco invernal y el arco estival convirtió la escena en un triple arco extremadamente raro. Según explicó la propia Angel Fux, el fenómeno era tan tenue que rara vez puede captarse incluso con equipos especializados, lo que transformó la imagen en una de las astrofotografías más impresionantes del año.

La NASA destacó esta imagen por su belleza y complejidad, que revela el fenomenal

La NASA destacó esta imagen por su belleza y complejidad, que revela el fenomenal "Gegenschein", complementando los arcos de la Vía Láctea en un solo disparo asombroso.

¿Por qué la NASA destacó la fotografía?

El resultado final fue tan impactante que la NASA seleccionó la imagen entre sus publicaciones astronómicas destacadas de abril. La fotografía no solo impresionó por el fenómeno captado, sino también por el nivel técnico y la planificación de la expedición.

Fux dedicó más de 40 horas al procesamiento digital del material obtenido en la montaña. Durante gran parte de ese tiempo trabajó únicamente con códigos, histogramas y datos técnicos antes de reconstruir la imagen final. El resultado fue una composición casi surrealista sobre los Alpes que combina ciencia, precisión y uno de los cielos nocturnos más espectaculares registrados en los últimos años.

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