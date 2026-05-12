Esta es la grúa más grande del mundo, con una altura de 250 metros y que consigue levantar hasta 5.200 toneladas

Su presencia en Hinkley Point C resume el papel de las megamáquinas modernas en la construcción de infraestructura energética. Foto: PA Media.

Su presencia en Hinkley Point C resume el papel de las megamáquinas modernas en la construcción de infraestructura energética. Foto: PA Media.

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La SGC-250 no es una grúa convencional. Es una megamáquina creada por la compañía belga Sarens para ejecutar algunos de los izajes más pesados del planeta. La empresa la presenta como la mayor grúa terrestre del mundo, con una capacidad máxima de 5.000 toneladas, un momento de carga de 250.000 toneladas-metro y una pluma principal que puede alcanzar 160 metros.

Su nombre técnico responde a 'Sarens Giant Crane 250', pero el apodo Big Carl se impuso por su escala y por el homenaje a Carl Sarens, integrante de la familia detrás de la compañía. A diferencia de otras, esta estructura puede operar sobre un anillo o sobre rieles rectos, lo que le permite desplazarse dentro de grandes obras y maniobrar para mover piezas de enorme volumen.

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La grúa más grande del mundo está en Reino Unido

Actualmente, la megamáquina está asociada a la construcción de Hinkley Point C, en Somerset, Reino Unido, la primera central nuclear nueva que se levanta en el país en tres décadas. EDF, empresa responsable del proyecto, destacó que en julio de 2025 la grúa colocó la cúpula de 245 toneladas del segundo edificio del reactor.

Además, Big Carl permitió instalar grandes módulos prefabricados de acero, hormigón y componentes nucleares. EDF también señaló que la repetición del diseño entre las dos unidades del proyecto ha permitido mejoras de productividad de entre 20% y 30%.

La importancia de su potencia

Aunque muchas veces se la describe simplemente como 'la grúa más grande del mundo', la fórmula más precisa es llamarla la mayor grúa terrestre del mundo.

Su presencia en Hinkley Point C resume el papel de las megamáquinas modernas en la construcción de infraestructura energética: equipos capaces de mover estructuras gigantescas, acelerar procesos industriales y transformar obras que antes requerían años de ensamblaje convencional.