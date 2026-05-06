La administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. Foto: Composición LR/AFP.

La administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. Foto: Composición LR/AFP.

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El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunció la disminución de los aranceles a los productos colombianos, que pasarán del 100% al 75%. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de junio, forma parte de una serie de decisiones adoptadas en el contexto de la guerra comercial que enfrentan ambos países desde principios de año.

A través de un comunicado, la administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. “Esta disposición fomenta una mayor integración entre ambos países y refuerza el desarrollo de la zona fronteriza”, establece el mensaje.

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La tensión entre las naciones comenzó a principios de 2026, cuando Quito implementó un arancel del 30% a las importaciones colombianas, cifra que posteriormente se incrementó al 50%. Desde ese país se señala que esta medida fue adoptada como respuesta a la falta de control en la zona limítrofe. Además, se acusa a Bogotá de vender energía eléctrica a precios elevados.

En réplica, Colombia impuso sus propias sanciones a los productos ecuatorianos, que llegaron hasta 75%.

Supuesto logro

En este contexto, la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, afirmó que sostuvo una conversación telefónica con Noboa antes del anuncio de la medida. La postulante dejó entrever que su mediación con el presidente ecuatoriano sería parte de la fórmula para reducir los aranceles, ya que esta fue presentada como “una muestra de buena voluntad”.

Este respaldo de la aspirante fue cuestionado por figuras oficialistas, lo que alimentó la teoría de una injerencia ecuatoriana en las elecciones presidenciales. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, fue uno de los primeros en responder, al acusar que “Noboa está en campaña con el uribismo. ¡Inaceptable!”, escribió en su cuenta de X.

La controversia se intensificó cuando Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, calificó el comportamiento de Valencia como “abiertamente apátrida”. Según Zuleta, la competidora estaría promoviendo un acto ilegal, al involucrar a un mandatario extranjero en las elecciones internas. La autoridad hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que investigara el caso.

Por su parte, María José Pizarro, también del Pacto Histórico, criticó directamente que estos sectores políticos consideraran la injerencia extranjera como una herramienta de campaña. “Confiesan que su única estrategia electoral es buscar la intervención”.

Campaña en Colombia

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, una nueva encuesta de intención de voto muestra una tendencia consistente con otros sondeos previos.

Esta medición, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada por la revista Cambio, se llevó a cabo entre el 23 y el 30 de abril, con 2.157 encuestas presenciales en 56 municipios de diversas regiones del país, entre ellas Bogotá, el Caribe, el Centro Oriente, Amazonía, Eje Cafetero, Llanos y Pacífico. El análisis tiene un margen de error del 3%.

Según los resultados, Iván Cepeda lidera con 37,2%, seguido por Abelardo De la Espriella con 20,4%. En tercer lugar se encuentra Paloma Valencia, quien obtiene 15,6% de respaldo. El estudio también indica que el 71% de los colombianos que participaron tiene ánimo de votar en la primera vuelta del 31 de mayo.