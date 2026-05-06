HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

ONPE y JNE respondieron ante el Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Ecuador reduce a un 75% los aranceles contra Colombia y desata alerta de injerencia en las elecciones presidenciales

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia insinuó que las gestiones con Noboa influyeron en esta reducción, lo que generó controversia y acusaciones de injerencia.

La administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. Foto: Composición LR/AFP.
La administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. Foto: Composición LR/AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunció la disminución de los aranceles a los productos colombianos, que pasarán del 100% al 75%. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de junio, forma parte de una serie de decisiones adoptadas en el contexto de la guerra comercial que enfrentan ambos países desde principios de año.

A través de un comunicado, la administración ecuatoriana aseguró que esta rebaja ratifica su compromiso con la bilateralidad. “Esta disposición fomenta una mayor integración entre ambos países y refuerza el desarrollo de la zona fronteriza”, establece el mensaje.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

La tensión entre las naciones comenzó a principios de 2026, cuando Quito implementó un arancel del 30% a las importaciones colombianas, cifra que posteriormente se incrementó al 50%. Desde ese país se señala que esta medida fue adoptada como respuesta a la falta de control en la zona limítrofe. Además, se acusa a Bogotá de vender energía eléctrica a precios elevados.

En réplica, Colombia impuso sus propias sanciones a los productos ecuatorianos, que llegaron hasta 75%.

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

lr.pe

Supuesto logro

En este contexto, la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, afirmó que sostuvo una conversación telefónica con Noboa antes del anuncio de la medida. La postulante dejó entrever que su mediación con el presidente ecuatoriano sería parte de la fórmula para reducir los aranceles, ya que esta fue presentada como “una muestra de buena voluntad”.

Este respaldo de la aspirante fue cuestionado por figuras oficialistas, lo que alimentó la teoría de una injerencia ecuatoriana en las elecciones presidenciales. Camilo Romero, exgobernador de Nariño, fue uno de los primeros en responder, al acusar que “Noboa está en campaña con el uribismo. ¡Inaceptable!”, escribió en su cuenta de X.

La controversia se intensificó cuando Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, calificó el comportamiento de Valencia como “abiertamente apátrida”. Según Zuleta, la competidora estaría promoviendo un acto ilegal, al involucrar a un mandatario extranjero en las elecciones internas. La autoridad hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que investigara el caso.

Por su parte, María José Pizarro, también del Pacto Histórico, criticó directamente que estos sectores políticos consideraran la injerencia extranjera como una herramienta de campaña. “Confiesan que su única estrategia electoral es buscar la intervención”.

Campaña en Colombia

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, una nueva encuesta de intención de voto muestra una tendencia consistente con otros sondeos previos.

Esta medición, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada por la revista Cambio, se llevó a cabo entre el 23 y el 30 de abril, con 2.157 encuestas presenciales en 56 municipios de diversas regiones del país, entre ellas Bogotá, el Caribe, el Centro Oriente, Amazonía, Eje Cafetero, Llanos y Pacífico. El análisis tiene un margen de error del 3%.

Según los resultados, Iván Cepeda lidera con 37,2%, seguido por Abelardo De la Espriella con 20,4%. En tercer lugar se encuentra Paloma Valencia, quien obtiene 15,6% de respaldo. El estudio también indica que el 71% de los colombianos que participaron tiene ánimo de votar en la primera vuelta del 31 de mayo.

Notas relacionadas
Petro acusa a Ecuador de realizar una "estrategia" para que la extrema derecha de Uribe gane las elecciones colombianas

Petro acusa a Ecuador de realizar una "estrategia" para que la extrema derecha de Uribe gane las elecciones colombianas

LEER MÁS
Noboa acusa a Petro de ordenar incursión guerrillera en Ecuador e intensifica crisis diplomática con Colombia

Noboa acusa a Petro de ordenar incursión guerrillera en Ecuador e intensifica crisis diplomática con Colombia

LEER MÁS
Organizaciones sociales en Ecuador buscan la revocatoria del presidente Daniel Noboa y apuntan contra el CNE

Organizaciones sociales en Ecuador buscan la revocatoria del presidente Daniel Noboa y apuntan contra el CNE

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Sudamérica y el nuevo puerto que promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: inversión proyectada asciende a US$150 millones

Sudamérica y el nuevo puerto que promete darle a Paraguay un acceso directo al mar: inversión proyectada asciende a US$150 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025