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Este país tiene la fuerza militar más potente de América Latina y está a punto de estar entre las 10 mejores del mundo

El informe resalta la combinación de fuerzas terrestres, aéreas y navales de Brasil, junto con su infraestructura militar avanzada y tecnologías de defensa.

El territorio se destaca por su gran tamaño geográfico e infraestructura militar. Foto: AFP.
El territorio se destaca por su gran tamaño geográfico e infraestructura militar. Foto: AFP.
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Brasil se mantiene como la nación con la fuerza militar más poderosa de América Latina, ocupando el puesto 11 en el ranking global de poderío militar 2026 elaborado por Global Firepower. Este índice, que toma en cuenta más de 60 factores como el tamaño de las fuerzas armadas, equipamiento terrestre, aéreo y naval, recursos económicos y logística, sitúa a la nación con una puntuación de 0,2374.

Según el informe, el país ocupa el puesto 11 a nivel mundial en cuanto a poderío militar. Este puesto refleja su capacidad combinada en fuerzas terrestres, aéreas y navales, así como sus recursos estratégicos, que lo colocan cerca del top 10. El territorio se destaca por su gran tamaño geográfico, infraestructura militar y el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas.

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Cabe indicar que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo, ocupando el primer lugar con un 0,0741. En segundo lugar, con un 0,0791, Rusia mantiene una destacada posición, mientras que China, en tercer lugar, registró un 0,0919.

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

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La fuerza terrestre de Brasil

Según los datos de Global Firepower 2026, Brasil se destaca por su impresionante capacidad militar, especialmente en cuanto a su fuerza terrestre. El país cuenta con 294 tanques de combate activos, además de 22,464 vehículos blindados y mecánicos utilizados para el transporte de tropas y otras funciones tácticas.

En cuanto a la artillería, posee 149 unidades de artillería autopropulsada y 412 piezas de artillería remolcada, lo que le otorga una gran capacidad de fuego terrestre. También dispone de 82 unidades de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS). A este arsenal se le suma un efectivo terrestre de 376,000 soldados activos.

Capacidad aérea y marítima

En términos de fuerza aérea, cuenta con un total de 495 aeronaves, de las cuales 44 son aviones de combate capaces de llevar a cabo misiones de defensa aérea y ataque. Además, tiene 186 helicópteros, que desempeñan funciones de transporte, apoyo táctico y operaciones especiales.

Su fuerza naval también es significativa, con 69 buques de guerra, incluidos 8 fragatas y 2 corbetas, además de 6 submarinos que fortalecen su capacidad naval. La capacidad de Brasil no solo se basa en su personal y armamento, sino también en su estrategia geopolítica y la posibilidad de proyectar poder militar en la región.

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