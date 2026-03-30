La mandataria advirtió que su administración iba a tomar “acciones de protesta” ante el reciente fallecimiento. Foto: AFP.

La mandataria advirtió que su administración iba a tomar “acciones de protesta” ante el reciente fallecimiento. Foto: AFP.

Claudia Sheinbaum indicó que México llevará, por primera vez, los casos de muertes de nacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según EFE, además de esta medida, el Gobierno enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la deficiente atención médica en el centro de Adelanto, en California, donde estaba retenido el mexicano fallecido.

Solo horas antes, mediante su habitual pronunciamiento a la ciudadanía mexicana, la mandataria advirtió que su administración iba a tomar acciones de protesta ante el reciente fallecimiento. De acuerdo a lo dicho en aquel momento, las nuevas medidas no se iban a quedar en notas diplomáticas, hecho que se terminó cumpliendo.

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Cabe indicar que, sumado este caso, al menos 14 mexicanos han resultado muertos bajo la custodia de la institución estadounidense, según datos de la cancillería. Esta cifra se produce dentro del segundo mandato de Donald Trump y en medio de la política antimigratoria que implantó desde su regreso a la Casa Blanca.

Mexicano falleció en un centro de ICE

José Guadalupe Ramos, quien se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento, fue hallado inconsciente y sin respuesta, informó la entidad en un comunicado de prensa. El suceso registrado el 25 de marzo no pudo ser remediado por el área médica del lugar y, tras esto, fue declarado muerto al ser trasladado a un hospital de la zona.

Según relata Reuters, el hombre fue arrestado en Torrance, California, el 23 de febrero y culpado de posesión de sustancias controladas, además de robo a propiedad personal, en 2025. Un detalle no menor citado por el medio es que Ramos contaba con diabetes, colesterol alto e hipertensión cuando pasó exámenes médicos en el momento de su captura.

El mismo día del hecho, Sheinbaum lamentó las muertes de sus connacionales en estas circunstancias y exigió que se respeten los derechos humanos, además de dejar en claro no estar de acuerdo con estas formas de detención.

Aumento de muertes en el periodo Trump

La muerte de Ramos elevó a cuatro el número de detenidos fallecidos en el centro de Adelanto desde la llegada de Trump al poder; todos ciudadanos mexicanos. El caso se produce en medio de cuestionamientos a las condiciones de arresto, mientras el ICE aún no difunde cifras oficiales correspondientes a marzo.

Sin embargo, de acuerdo al medio británico, una fuente vinculada a la entidad reveló que la población bajo custodia se redujo recientemente a alrededor de 60.000 personas.

Pese a esta aparente disminución, el panorama apunta a una política migratoria más restrictiva. En 2025, un proyecto de ley impulsado por el Partido Republicano aprobó un significativo incremento presupuestal para la institución, permitiendo ampliar su capacidad de aprehensión a más de 100.000 personas de manera simultánea.