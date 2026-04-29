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Judicialidad

CORTE DE LA LIBERTAD INAUGURA NUEVA SEDE EN SAN PEDRO DE LLOC

Inmueble congregará todos los juzgados para unificar el servicio hacia la ciudadanía.

La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, junto al alcalde de Pacasmayo durante la inauguración de la nueva sede judicial.
La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia León Velásquez, junto al alcalde de Pacasmayo durante la inauguración de la nueva sede judicial.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la nueva sede judicial de San Pedro de Lloc, un espacio de más de 5 mil metros cuadrados que concentra a los cinco órganos jurisdiccionales de la provincia de Pacasmayo, a fin de ofrecer un servicio de justicia más ordenado en beneficio de la población.

La ceremonia se inició con el acto protocolar de izamiento del Pabellón Nacional y el izamiento de la bandera del Poder Judicial, a cargo de la titular de la Corte, el alcalde de la provincia, Elmer León Pairazamán, y las magistradas María Magdalena Sánchez Cerna y Dominga Carmen Castañeda Abanto, respectivamente.

 

judicial

Presidenta de la Corte destaca importancia de una infraestructura adecuada para un mejor servicio de justicia.

En su discurso inaugural, la presidenta León Velásquez expresó su agradecimiento al alcalde Elmer León Pairazamán por su apoyo con la cesión en uso de este inmueble para el funcionamiento de una sede judicial con mejores condiciones de infraestructura en favor de los usuarios y de la familia judicial de la zona.

Además, indicó que esta ceremonia marca el inicio del funcionamiento de un nuevo espacio que busca responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el servicio de justicia en esta localidad.

 

judicial

Representantes del Poder Judicial y la municipalidad en la inauguración de moderna infraestructura judicial.

“Las condiciones físicas en las que se desarrolla la labor jurisdiccional inciden directamente en la calidad del servicio que brindamos. Un espacio adecuado, ordenado y funcional no solo favorece la eficiencia en el trabajo, sino que también permite atender a cada ciudadano con el respeto y la dignidad que merece”, expresó.

 

Por su parte, la autoridad edil destacó que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha marcado un hito al integrar a todos los juzgados en una sola sede, con lo que fortalece y optimiza el servicio de justicia en la región. Asimismo, informó que se realizan las gestiones necesarias para garantizar la seguridad vial en las inmediaciones de la nueva sede.

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