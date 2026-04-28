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Este país es el más feliz de América Latina, pero tiene la tercera deuda más grande con el FMI: supera los US$ 2.000 millones

A pesar de su deuda, los costarricenses reportan altos niveles de satisfacción, impulsados por el acceso a salud, educación y un fuerte tejido social que potencia su bienestar.

Este escenario refleja la complejidad de varias economías latinoamericanas. Foto: Composición LR.
Este escenario refleja la complejidad de varias economías latinoamericanas. Foto: Composición LR.
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Costa Rica se consolida como el país más feliz de América Latina, de acuerdo con el último informe global sobre bienestar, donde incluso alcanzó posiciones destacadas a nivel mundial por sus altos niveles de satisfacción de vida y cohesión social. Sin embargo, este reconocimiento contrasta con su situación financiera, ya que figura entre los países con mayor compromiso crediticio con el Fondo Monetario Internacional en la región, con obligaciones que superan los US$2.000 millones.

El caso evidencia una paradoja regional: mientras la nación destaca por indicadores sociales como acceso a salud, educación y estabilidad institucional —factores clave en su alto nivel de felicidad—, también enfrenta presiones fiscales derivadas de su endeudamiento externo. Este escenario refleja la complejidad de varias economías latinoamericanas.

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¿Por qué es el tercer país más endeudado?

El país centroamericano figura con la tercera mayor deuda con el FMI, con un saldo que supera los US$2.400 millones, equivalente al 2,4% de su producto interno bruto (PIB). Solo es superado por Argentina y Ecuador, que lideran el ranking regional con compromisos significativamente más elevados. No obstante, el caso costarricense presenta diferencias clave respecto de estas naciones.

A diferencia de otras administraciones que recurrieron a la entidad en medio de crisis profundas, San José acumuló una deuda tras años de déficits fiscales sostenidos, en los que el gasto público superó de manera constante a los ingresos estatales. Factores como la crisis financiera global del 2009 y el impacto económico de la pandemia de COVID-19 agravaron su situación.

En ese contexto, el Gobierno implementó en 2018 una reforma estructural —la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas— que permitió mejorar la recaudación y abrir el acceso a créditos de organismos internacionales.

La relación con el FMI

El vínculo se consolidó en 2020, cuando Costa Rica accedió a un préstamo de emergencia bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido, seguido en 2021 por un acuerdo ampliado de 36 meses por cerca de US$1.778 millones. Posteriormente, el país obtuvo nuevos respaldos financieros orientados a la estabilidad económica y a la lucha contra el cambio climático.

Pese a su posición en el ranking, especialistas destacan que la carga financiera costarricense con el FMI responde más a una estrategia preventiva que a una situación de colapso. Gran parte de estos recursos corresponde a líneas de crédito contingentes, diseñadas para ser utilizadas solo en escenarios excepcionales.

Los más felices de la región

San José se posiciona como el más feliz de América Latina y logra ingresar entre los cinco primeros lugares del World Happiness Report, al destacar por un notable avance en indicadores como la libertad individual y el apoyo público, cuyos puntajes casi se han duplicado desde 2021.

El informe resalta que, más allá de las variables económicas, los costarricenses reportan altos niveles de satisfacción con sus vidas, superando incluso lo que se podría prever. La percepción de libertad para tomar decisiones personales y el fuerte tejido social aparecen como elementos clave para explicar este fenómeno.

En el plano cotidiano, esta sensación de bienestar se refleja en la vida comunitaria y el entorno natural. Habitantes y residentes extranjeros destacan la convivencia, el estilo de vida activo y el contacto permanente con la naturaleza como factores determinantes.

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