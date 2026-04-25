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Donald Trump fue evacuado de una cena con periodistas tras escucharse disparos: un sospechoso fue detenido

El presidente de EE. UU. sigue en el Washington Hilton mientras los funcionarios evalúan si se quedará para la comida con los corresponsales de la Casa Blanca.

Evacuan a Trump de una cena con periodistas por disparos
Evacuan a Trump de una cena con periodistas por disparos | Foto: AFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado la noche de este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un incidente con disparos ocurrido en las inmediaciones del evento, realizado en un hotel Hilton en Washington. Las autoridades detuvieron a un sospechoso, mientras que el Servicio Secreto confirmó que tanto el mandatario como la primera dama, Melania Trump, se encuentran a salvo.

El organismo de seguridad precisó en un comunicado que “el presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección”. Asimismo, indicó que una persona fue puesta bajo custodia y que el hecho ocurrió cerca de la zona principal de control de seguridad del evento.

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El incidente generó momentos de tensión y desconcierto dentro del recinto

Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump se encontraba previamente, mientras se ejecutaba su evacuación. De acuerdo con reportes de medios como CNN, el mandatario no sufrió lesiones.

La policía rodeó el hotel y helicópteros sobrevolaron la zona, en medio de una operación de seguridad de gran escala. Periodistas de AFP confirmaron que toda la sala fue evacuada, incluyendo a altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque informes preliminares señalaban que una persona habría resultado herida, no se han confirmado detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas del tiroteo.

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