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Perú condena ataque durante la Cena Anual de Corresponsales en la Casa Blanca

La Cancillería del Perú informó que todos los participantes del evento, incluidos el presidente Donald Trump y su esposa Melania, están fuera de peligro tras el incidente.

Cancillería se pronunció a través de un comunicado. Foto: Composición/LR
Cancillería se pronunció a través de un comunicado. Foto: Composición/LR
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El Gobierno del Perú condenó enérgicamente el ataque ocurrido el último sábado 25 de abril en Washington D. C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Ejecutivo expresó su rechazo frente a lo que calificó como un hecho deplorable. En dicho evento oficial participaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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Según el pronunciamiento emitido en redes sociales, el incidente se registró mientras se desarrollaba uno de los eventos políticos más importantes de Estados Unidos, que reúne cada año a periodistas, autoridades y figuras públicas. En esta ocasión, entre los asistentes se encontraban el mandatario estadounidense, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete.

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El Gobierno peruano informó que, tras lo ocurrido, se confirmó que todos los participantes en la actividad se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, el Ejecutivo expresó su solidaridad con el gobierno y la ciudadanía de Estados Unidos de América frente a los hechos registrados. Además, la Cancillería recalcó que el Perú rechaza cualquier forma de violencia, especialmente aquella que pueda poner en riesgo la integridad de personas en espacios públicos o eventos oficiales.

Comunicado de la Cancillería

Comunicado de la Cancillería

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington D.C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento se encuentran fuera de peligro”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento de la Cancillería fue emitido horas después de conocerse el incidente en territorio estadounidense.

Es importante detallar que la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es considerada un espacio clave de interacción entre la prensa y el poder político en Estados Unidos.

Con este pronunciamiento, el Perú se suma a los países que han expresado su rechazo frente a lo ocurrido y, al mismo tiempo, reafirma su compromiso con la paz y la seguridad internacional.

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