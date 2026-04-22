HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Notas de Prensa

Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026

Premios Verdes inicia su convocatoria regional hasta el 30 de abril 2026, donde se conectarán iniciativas en un programa gratuito de fortalecimiento, evaluación técnica y proyección internacional.

Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos a inscribirse gratis para su edición 2026. Fuente: Difusión.
Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos a inscribirse gratis para su edición 2026. Fuente: Difusión.

Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos de los sectores público y privado a inscribirse de manera gratuita en su edición 2026, la cual tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.

Las inscripciones ya están abiertas, y están dirigidas a proyectos con impacto y resultados medidos: sociales, ambientales o de innovación. Premios Verdes es hoy una plataforma regional que ha evolucionado hacia un programa integral de fortalecimiento de capacidades y conexión internacional.

La nueva edición tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador, donde convergerán proyectos y líderes de distintos países para fortalecer su proyección internacional.

La convocatoria está dirigida a proyectos en ejecución que se alineen en cualquiera de las 10 categorías oficiales de Premios Verdes: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde. El registro es gratuito y prioriza iniciativas con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.

Proyecto ganador ALINTI - Categoría Renewable Energy. Fuente: Difusión.

Proyecto ganador ALINTI - Categoría Renewable Energy. Fuente: Difusión.

Durante los últimos años, Perú ha sido uno de los países con mejor performance, trayendo galardones en sustentabilidad a nuestra patria. Ganadores como Alinti, qAIRa, Corazones Solidarios y Perú por Naturaleza de PROFONANPE; son algunos de los tantos agentes de cambio que han representado a nuestro país.

“El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya está generando resultados”, señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes. “Quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades, en su entorno, necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes”.

Inscripciones Premios Verdes

La etapa de inscripciones de proyectos ya comenzó y durará hasta el 30 de abril 2026, de manera gratuita y a través de la página web.

Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales bajo criterios técnicos de impacto ambiental, social, sostenibilidad financiera e innovación.

“El verdadero valor no está solo en el reconocimiento, sino en la red que se construye alrededor. Hoy la región necesita soluciones que puedan sostenerse, escalar y proyectarse internacionalmente”, destacó Manrique.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Cementos Pacasmayo mantiene su posición entre las 10 empresas más responsables del Perú en el Ranking Merco ESG

Cementos Pacasmayo mantiene su posición entre las 10 empresas más responsables del Perú en el Ranking Merco ESG

LEER MÁS
Científicos revolucionan la sostenibilidad de este país de América Latina y convierten lo inesperado en combustible líquido

Científicos revolucionan la sostenibilidad de este país de América Latina y convierten lo inesperado en combustible líquido

LEER MÁS
Una mina abandonada a 220 metros de profundidad podría convertirse en una gigantesca batería de energía limpia en Canadá

Una mina abandonada a 220 metros de profundidad podría convertirse en una gigantesca batería de energía limpia en Canadá

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

LEER MÁS
JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

LEER MÁS
Mercado inmobiliario en Cusco se especializa ante el auge de inversiones y nuevos polos de desarrollo

Mercado inmobiliario en Cusco se especializa ante el auge de inversiones y nuevos polos de desarrollo

LEER MÁS
Antapaccay y gobierno regional del Cusco suscriben convenios por s/ 19.2 millones para mejorar acceso a agua y saneamiento en Espinar

Antapaccay y gobierno regional del Cusco suscriben convenios por s/ 19.2 millones para mejorar acceso a agua y saneamiento en Espinar

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bancadas del Congreso plantean censurar a José María Balcázar por compra de aviones estadounidenses

¿Llega a Lima en 2026? Grupo aespa confirma fechas de su tour: todo lo que se sabe de la gira de las estrellas k-pop

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Notas de Prensa

JEE Lambayeque reafirma transparencia en el procesamiento de actas presidenciales

JEE Lambayeque refuerza fiscalización para garantizar transparencia electoral

Mercado inmobiliario en Cusco se especializa ante el auge de inversiones y nuevos polos de desarrollo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Bancadas del Congreso plantean censurar a José María Balcázar por compra de aviones estadounidenses

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025