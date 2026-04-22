Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026

Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos a inscribirse gratis para su edición 2026. Fuente: Difusión.

Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos a inscribirse gratis para su edición 2026. Fuente: Difusión.

Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos de los sectores público y privado a inscribirse de manera gratuita en su edición 2026, la cual tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.

Las inscripciones ya están abiertas, y están dirigidas a proyectos con impacto y resultados medidos: sociales, ambientales o de innovación. Premios Verdes es hoy una plataforma regional que ha evolucionado hacia un programa integral de fortalecimiento de capacidades y conexión internacional.

La nueva edición tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador, donde convergerán proyectos y líderes de distintos países para fortalecer su proyección internacional.

La convocatoria está dirigida a proyectos en ejecución que se alineen en cualquiera de las 10 categorías oficiales de Premios Verdes: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde. El registro es gratuito y prioriza iniciativas con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.

Proyecto ganador ALINTI - Categoría Renewable Energy. Fuente: Difusión.

Durante los últimos años, Perú ha sido uno de los países con mejor performance, trayendo galardones en sustentabilidad a nuestra patria. Ganadores como Alinti, qAIRa, Corazones Solidarios y Perú por Naturaleza de PROFONANPE; son algunos de los tantos agentes de cambio que han representado a nuestro país.

“El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya está generando resultados”, señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes. “Quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades, en su entorno, necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes”.

Inscripciones Premios Verdes

La etapa de inscripciones de proyectos ya comenzó y durará hasta el 30 de abril 2026, de manera gratuita y a través de la página web.

Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales bajo criterios técnicos de impacto ambiental, social, sostenibilidad financiera e innovación.