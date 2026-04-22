Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026
Premios Verdes inicia su convocatoria regional hasta el 30 de abril 2026, donde se conectarán iniciativas en un programa gratuito de fortalecimiento, evaluación técnica y proyección internacional.
Premios Verdes invita a los proyectos socioambientales peruanos de los sectores público y privado a inscribirse de manera gratuita en su edición 2026, la cual tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador.
Las inscripciones ya están abiertas, y están dirigidas a proyectos con impacto y resultados medidos: sociales, ambientales o de innovación. Premios Verdes es hoy una plataforma regional que ha evolucionado hacia un programa integral de fortalecimiento de capacidades y conexión internacional.
La nueva edición tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre en Cuenca, Ecuador, donde convergerán proyectos y líderes de distintos países para fortalecer su proyección internacional.
La convocatoria está dirigida a proyectos en ejecución que se alineen en cualquiera de las 10 categorías oficiales de Premios Verdes: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde. El registro es gratuito y prioriza iniciativas con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.
Proyecto ganador ALINTI - Categoría Renewable Energy. Fuente: Difusión.
Durante los últimos años, Perú ha sido uno de los países con mejor performance, trayendo galardones en sustentabilidad a nuestra patria. Ganadores como Alinti, qAIRa, Corazones Solidarios y Perú por Naturaleza de PROFONANPE; son algunos de los tantos agentes de cambio que han representado a nuestro país.
“El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya está generando resultados”, señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes. “Quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades, en su entorno, necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes”.
Inscripciones Premios Verdes
La etapa de inscripciones de proyectos ya comenzó y durará hasta el 30 de abril 2026, de manera gratuita y a través de la página web.
Los proyectos serán evaluados por expertos internacionales bajo criterios técnicos de impacto ambiental, social, sostenibilidad financiera e innovación.
“El verdadero valor no está solo en el reconocimiento, sino en la red que se construye alrededor. Hoy la región necesita soluciones que puedan sostenerse, escalar y proyectarse internacionalmente”, destacó Manrique.
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