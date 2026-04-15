¡Todo listo para conocer a la nueva reina! El Miss Perú 2026 coronará a la sucesora de Karla Bacigalupo, tras su destacada participación en el Miss Universo 2025. El evento se llevará a cabo en el histórico Teatro Municipal del Callao y contará con la presencia de importantes figuras del certamen.

La organización liderada por Jessica Newton realizará una ceremonia especial con elección interna, distinta a las ediciones tradicionales. Además, la gala tendrá como invitada a la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien forma parte de su gira internacional.

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¿Cuándo y a qué hora ver la coronación del Miss Perú 2026?

La esperada ceremonia de coronación del Miss Perú 2026 se realizará este miércoles 15 de abril desde las 11:00 a. m. en el Teatro Municipal del Callao, un recinto emblemático que será el escenario donde se elegirá a la nueva representante peruana.

Este año, el formato del certamen ha cambiado, ya que la ganadora será seleccionada mediante un proceso interno, a diferencia de otras ediciones que incluían etapas como desfile en traje de baño, traje de gala y ronda de preguntas ante jurado, en una competencia en vivo y en directo.

A pesar de este cambio, la expectativa se mantiene alta entre los seguidores del concurso, quienes esperan conocer a la nueva soberana que representará al Perú en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

¿Dónde ver el Miss Perú 2026 y la coronación de la sucesora de Karla Bacigalupo?

Los seguidores del certamen podrán conocer a la nueva representante del Miss Perú 2026 completamente en vivo a través de la plataforma oficial de YouTube de la organización. Esta transmisión permitirá que el público siga en tiempo real cada detalle de la ceremonia y la esperada coronación.

Además, la presencia de la modelo mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, añade un atractivo especial al evento, ya que su visita forma parte del Global Tour 2026, que incluye actividades en distintas regiones del país, como su visita a Ica.