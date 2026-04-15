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Política

Partidos de izquierda piden respetar el voto

Roberto Sánchez convocará a movilización si intentan tergiversar el voto ciudadano. Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ronald Atencio exhortaron a respetar decisión de electores. Misión de la UE descartó que exista evidencia alguna de fraude.

Atencio, López-Chau, Nieto y Sánchez hicieron un llamado a respetar la voluntad popular. Foto: Gemini IA
Atencio, López-Chau, Nieto y Sánchez hicieron un llamado a respetar la voluntad popular. Foto: Gemini IA

Frente a las voces que intentan desconocer los resultados electorales, los candidatos Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ronald Atencio pidieron respetar el voto popular y rechazaron la narrativa del fraude que promueve Rafael López Aliaga.

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Sánchez invocó a sus partidarios a estar atentos ante cualquier intento de tergiversar los resultados. “Que apenas haya un indicio de no querer respetar o atentar contra la democracia y el voto ciudadano, llamaremos a la movilización. A la defensa democrática y social, para que se respete de manera sagrada el voto ciudadano, sin la narrativa del fraude como en 2021", alegó.

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Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno pidió a las personas que recurren al discurso del fraude presentar las supuestas pruebas que avalen su discurso o en todo caso "que se callen la boca, porque le están haciendo daño al Perú".

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López Chau también pidió respetar la voluntad en las urnas y que la tarea principal en este contexto es "afirmar la democracia". "Desde Ahora Nación, nos ponemos a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente a lo que queda del pacto mafioso", dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Además, se dirigió a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga para decirles que la segunda vuelta será decidida por el "pueblo y su voluntad debe ser respetada".

Por su parte, la candidata Indira Huilca responsabilizó a algunos medios y grupos de poder de querer imponer una segunda vuelta entre ambos candidatos. "Ahora buscan la cabeza de Corvetto de ONPE, para terminar de asaltar estas elecciones, como si no fuera el Congreso el que cambió las leyes electorales, incluso la Constitución para tener unas elecciones caóticas", señaló.

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Por su parte, Ronald Atencio de la alianza electoral Venceremos saludó que gran parte de la población haya dado su voto a fuerzas políticas que no forman parte del "pacto mafioso". "Juntos nos toca defender el voto popular y la democracia del Perú. Sabemos que el enemigo nos quiere volver a quitar el poder, no se lo vamos a permitir", agregó.

La Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos emplazó a respetar el voto popular y rechazó que las dificultades para la instalación de mesas sean usadas como pretexto para instalar la falsa narrativa del fraude. "Es fundamental precisar que estas incidencias no deslegitiman el proceso electoral en su conjunto", refirió.

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Proceso transparente

La jefa de la Misión Electoral de la Unión Europea en Perú, Annalisa Corrado, mostró las conclusiones preliminares de su equipo tras observar el desarrollo de los comicios. Corrado señaló que no existen argumentos contrastables que confirmen algún fraude.

"No han llegado a la misión suficientes elementos para sostener que la narrativa de fraude tenga fundamentos. Seguiremos observando el proceso y, si alguien presentara denuncias estaremos atentos", declaró.

Además, en su informe detallaron que la narrativa del fraude era promovida principalmente por círculos que apoyaban a Rafael López Aliaga, al referirse a la predominancia de las redes sociales en la campaña.

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