La posibilidad de que Perú sume un nuevo mandatario en apenas 10 años domina la cobertura internacional tras las elecciones 2026. Los diversos medios se sumaron al seguimiento de uno de los comicios más desafiantes de la región, donde, según los primeros sondeos, la hija del exdictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, lidera los resultados con un 16,6% de votos, según Ipsos. En este sentido, especialistas señalan que el liderazgo de la nación sudamericana se definirá en una segunda vuelta marcada por la fragmentación del voto, el avance de candidatos conservadores y el malestar ciudadano frente a la crisis política.

La jornada, organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también fue noticia por retrasos y fallas logísticas. La prensa extranjera subraya el desgaste institucional, la inseguridad y la volatilidad electoral como factores clave en un país que busca estabilidad tras años de inestabilidad presidencial.

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“Fujimori lidera las elecciones en Perú, que se prolongan debido a retrasos” - Bloomberg

El medio Bloomberg señala que Keiko Fujimori lidera la elección presidencial en Perú y tiene prácticamente asegurado su pase a la segunda vuelta, pero aún no está claro quién será su rival debido a la fuerte fragmentación del voto entre numerosos candidatos. Asimismo, destaca que ninguno se acerca al 50% necesario para ganar en primera vuelta, por lo que el balotaje es inevitable, en un contexto de inestabilidad política y descontento ciudadano que hace impredecible el resultado final.

“Perú elige a su noveno presidente en menos de una década” - Al Jazeera

La nota de Al Jazeera retrata unas elecciones en Perú atravesadas por una crisis política prolongada, en las que el país busca a su noveno presidente en menos de 10 años. El informe subraya el desgaste institucional tras años de destituciones y escándalos, así como un escenario electoral fragmentado, con decenas de candidatos sin un claro favorito. En ese contexto, el malestar ciudadano, la inseguridad y la desconfianza en la clase política dominan la jornada, mientras el resultado apunta a una segunda vuelta incierta.

“La policía e investigadores peruanos visitan la sede electoral en medio de retrasos en la votación” - South China Morning Post

El diario South China Morning Post, con sede en Hong Kong, informa que la jornada electoral en Perú tuvo que ampliarse debido a retrasos en la apertura de mesas en distintos puntos del país. La cobertura enfatiza que problemas logísticos en la distribución del material electoral generaron largas esperas y motivaron investigaciones por posibles fallas en la organización. Todo ocurre en un contexto de alta fragmentación política, lo que añade más incertidumbre a unos comicios ya considerados clave para el futuro del país.