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Miles forman cadenas humanas en Irán para proteger centrales eléctricas ante amenazas de Donald Trump

En Bushehr, autoridades distribuyen yodo ante el riesgo de un posible ataque a la central nuclear, lo que aumenta la preocupación por un incidente radiológico.

Miles de iraníes forman cadenas humanas para proteger centrales eléctricas ante las amenazas de Donald Trump. Foto: Mehr News Agency
Miles de iraníes forman cadenas humanas para proteger centrales eléctricas ante las amenazas de Donald Trump. Foto: Mehr News Agency | Mehr News Agency

Miles de personas en Irán formaron cadenas humanas para proteger centrales eléctricas. La medida surge en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que atacará estas infraestructuras si no se reabre el estrecho de Ormuz. Las protestas se replicaron en varias ciudades y reflejan el nivel de tensión en la crisis entre ambos países.

En Teherán, cientos de ciudadanos se concentraron frente a la central eléctrica de Damavand con banderas nacionales y pancartas contra posibles ataques. Las movilizaciones también alcanzaron Kermanshah, Tabriz y Qazvín, donde los manifestantes denunciaron que cualquier ofensiva contra la infraestructura civil constituye un crimen de guerra, según reportes de medios locales.

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Miedo en Teherán: se agotan víveres y crece presión

El ambiente en la capital refleja preocupación ante una posible escalada militar. Habitantes comenzaron a abastecerse de productos básicos mientras se acercaba el plazo fijado por Washington. Un residente afirmó que su familia se preparó para huir de la ciudad en caso de emergencia. “De esto no puede salir nada bueno”, dijo, al referirse al conflicto.

Las autoridades intensificaron el llamado a la movilización. El funcionario Alireza Rahimi instó a jóvenes, estudiantes y artistas a participar en las cadenas humanas. “Invito a todos los jóvenes… a reunirse en torno a las centrales eléctricas, que son nuestro patrimonio nacional”, señaló en un mensaje difundido por la televisión estatal.

El presidente Masoud Pezeshkian informó que 14 millones de personas se registraron como voluntarias con el fin de defender el país. “Declararon su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán”, afirmó. Este escenario ocurre ante continuas agresiones aéreas que han impactado infraestructuras clave como vías férreas, terminales petroleras y complejos industriales.

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Bushehr: reparten yodo por posible riesgo de ataque nuclear

La fricción se trasladó a la ciudad de Bushehr, donde el gobierno comenzó a distribuir tabletas de yodo como medida preventiva por un posible ataque a la planta local, la única operativa en el país. El suministro se realiza en centros de salud y prioriza a quienes viven cerca de la instalación.

Según informes, los comprimidos buscan reducir las consecuencias del yodo radiactivo en caso de una emergencia. La zona ha registrado embestidas en semanas recientes, con impactos cerca del perímetro del reactor. Estos hechos aumentaron el temor a un incidente mayor en medio del conflicto.

Rusia evacua personal por escalada militar en Irán

La creciente tensión provocó la reacción de Rusia, que inició la evacuación de parte de su equipo vinculado a la empresa estatal Rosatom. Un grupo de trabajadores abandonó el país desde Armenia rumbo a Moscú, tras los ataques registrados en áreas cercanas a la central de Bushehr.

Las autoridades rusas indicaron que solo un número reducido de empleados permanecerá y garantizará operaciones mínimas junto a colaboradores locales. La compañía advirtió que el riesgo de un incidente nuclear aumenta conforme se intensifican las ofensivas.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó advertencias contra Estados Unidos y sus aliados. En un comunicado, aseguró que responderá con acciones que afectarán el suministro energético en la región. La situación complica los esfuerzos diplomáticos, mientras intermediarios intentan mantener abiertas vías de negociación ante la guerra en Medio Oriente.

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