Sismo de magnitud 6.5 remeció Yamada en Japón, según USGS

Movimiento telúrico se sintió al este de la prefectura de Yamada, en Japón. | Foto: Composición LR

Movimiento telúrico se sintió al este de la prefectura de Yamada, en Japón. | Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 6.5 se registró a las 11.18 de la noche (hora Japón) a 122 kilómetros al sureste del municipio de Yamada, en la prefectura de Iwate. El temblor del jueves 26 de marzo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El fuerte movimiento también fue perceptible en varias localidades ribereñas, como en la ciudad de Morioka, según la Agencia Meteorológica de Japón.

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¿Dónde fue el epicentro del temblor en Japón de hoy?

El sismo con epicentro en el océano Pacífico puede provocar ligeras fluctuaciones del nivel del mar a lo largo de la costa, la autoridad japonesa afirmó que no existe riesgo de daños por tsunami.