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Bolivia ordena prisión preventiva para hijo del expresidente Luis Arce acusado de lavado de dinero

La disposición será cumplida en el penal de Palmasola, el más conflictivo del país. El caso también incluye a sus hermanos menores y al exmandatario.

Marcelo Arce ingresó este viernes al Palacio de Justicia en medio de un fuerte resguardo policial. Foto: Red Patria Nueva
Marcelo Arce ingresó este viernes al Palacio de Justicia en medio de un fuerte resguardo policial. Foto: Red Patria Nueva

La Justicia de Bolivia dictó este viernes prisión preventiva por 140 días contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. La medida fue dispuesta por un juzgado en Santa Cruz, que ordenó su reclusión en el penal de Palmasola.

El abogado defensor, Wálter Suárez, confirmó la decisión judicial y señaló que se basó en la existencia de elementos que apuntan a la posible comisión del delito.

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Investigación alcanza a sus allegados

El caso involucra también al propio exmandatario y a sus otros dos hijos, Rafael y Camila, quienes son investigados dentro del mismo proceso. La causa fue abierta de oficio por las autoridades.

El fiscal Néstor Tórrez indicó que el acusado habría actuado junto a su núcleo familiar en funciones públicas para utilizar recursos económicos con el fin de adquirir bienes en ciudades como La Paz y Santa Cruz, además de realizar movimientos en el sistema financiero.

Según el Ministerio Público, se dispone de un plazo de seis meses para completar la indagación, que incluirá auditorías financieras y jurídicas. Marcelo Arce fue detenido el miércoles 18 de marzo tras una persecución y, al llegar al penal, aseguró que se trata de un proceso político.

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Acusaciones por uso de fondos y desfalco

Las autoridades también señalan que Arce Mosqueira se hacía pasar por funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Durante los registros posteriores a su detención, se incautaron US$16.500, 40.000 bolivianos, una camioneta, documentos vinculados a la empresa estatal y otros elementos.

De acuerdo con el Viceministerio de Transparencia, el investigado habría utilizado oficinas de YPFB y beneficiado de recursos públicos mediante direccionamiento en procesos de contratación. Además, se le atribuye la administración de 18 inmuebles y 20 vehículos a través de terceros.

El presidente de la empresa de hidrocarburos, Yussef Akly, denunció un presunto desfalco de 1.000 millones de bolivianos relacionado con el entorno familiar del exmandatario. Según explicó, una auditoría detectó irregularidades en contratos para la compra de aceite de soya destinado a biodiésel, con anticipos millonarios que no retornaron a la empresa.

La defensa de Marcelo Arce calificó como “excesiva” la medida y sostuvo que el Ministerio Público no ha probado la existencia de movimientos millonarios, por lo que presentó un recurso de apelación. Mientras tanto, el exmandatario permanece en prisión preventiva en La Paz desde finales de 2025 por un caso de corrupción vinculado a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

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