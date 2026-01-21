El Manchester City perdieron de manera sorpresiva ante el Bodo Glimt en su último partido de la Champions League. | Foto: Omar Neyra/composición LR

El Manchester City perdieron de manera sorpresiva ante el Bodo Glimt en su último partido de la Champions League. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Tras la inesperada derrota como visitante ante el Bodo Glimt en la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester City volvió a quedar en el centro de las críticas debido a la irregularidad que ha marcado su rendimiento en la última semana. El equipo dirigido por Pep Guardiola fue superado por un rival de presupuesto considerablemente inferior, pero que mostró mayor intensidad, orden táctico y eficacia en los momentos clave del encuentro.

Ante este panorama, los hinchas del Manchester City se marcharon profundamente frustrados tras la visita a Noruega. En respuesta al malestar generado por el inesperado resultado, los capitanes del cuadro 'citizen' asumieron el compromiso de reembolsar los gastos realizados por los aficionados que viajaron al país nórdico, como un gesto de responsabilidad y cercanía con la hinchada tras la decepcionante actuación del equipo.

La decisión que tomaron los capitanes del Manchester City para remediar la derrota ante el Bodo Glimt

En ese contexto, los capitanes del Manchester City acordaron reembolsar el costo de US$33 por entrada a los 374 aficionados que viajaron a Noruega para presenciar la dolorosa derrota ante el Bodo Glimt, resultado que sorprendió al cuadro inglés en el modesto Aspmyra Stadion, escenario donde el conjunto nórdico firmó una de las mayores hazañas de su historia reciente.

El fastidio y la impotencia de los hinchas del Manchester City no tardaron en hacerse sentir, con duras críticas al bajo rendimiento del conjunto dirigido por Pep Guardiola, que atraviesa una semana para el olvido. A la reciente derrota en el derbi ante el Manchester United en la Premier League se sumó ahora el tropiezo frente al modesto Bodo Glimt, resultado que avivó los fantasmas de una crisis futbolística y encendió las alarmas en un equipo acostumbrado a pelear por todos los títulos.

El comunicado de los capitanes del Manchester City

Para hacerlo oficial, los capitanes del equipo —Rodri, Bernardo Silva, Rúben Dias y Erling Haaland— emitieron un comunicado en el que se comprometieron a llevar a cabo dicha acción. Asimismo, lamentaron el bajo rendimiento mostrado en el encuentro, ofrecieron disculpas a los hinchas que acompañaron al plantel hasta Noruega y reconocieron que el resultado estuvo muy por debajo de las expectativas generadas en la previa del compromiso.

"Nuestros aficionados lo son todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera. Son la mejor afición del mundo. Cubrir el costo de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer", expresaron en el comunicado.