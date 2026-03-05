HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta de la Corte y General de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, y el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial, acuerdan fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Este compromiso fue realizado en una visita protocolar para coordinar acciones de seguridad y brindar respuestas efectivas. Fuente: Difusión.
Este compromiso fue realizado en una visita protocolar para coordinar acciones de seguridad y brindar respuestas efectivas. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, se comprometieron a desarrollar diferentes acciones que les permita fortalecer el trabajo articulado y luchar contra la criminalidad en la región.

Este acuerdo se llevó a cabo durante la visita protocolar que realizó el general Moreno Panta a la titular de la Corte, a fin de mostrar el apoyo de la Policía Nacional del Perú para contrarrestar la delincuencia y ofrecer seguridad a la población liberteña.

Durante este encuentro, la doctora Cecilia León expresó la necesidad de trabajar de manera articulada para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, para lo cual tiene previsto que los magistrados de la Corte capaciten a los agentes del orden sobre la implementación de las leyes existentes para mejorar sus procedimientos de detención y elaboración de actas policiales.

Además, le solicitó su apoyo para continuar consolidando la labor que se efectúa en las Unidades de Flagrancia de la región, para lo cual también planteó capacitaciones constantes con los comisarios sobre los protocolos de actuación en procesos flagrantes, con el objetivo de agilizar y mejorar el trabajo articulado que se desarrolla a favor de la población.

Por otro lado, remarcó la importancia de dotar con más equipos de alta tecnología al Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, el cual permitirá el procesamiento más célere y eficaz de las pruebas en casos de delitos flagrantes, así como contar con mayor apoyo policial para repotenciar la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú.

Estoy gestionando mayor personal para la unidad piloto de Virú, pero necesitamos también que las demás entidades vinculadas a la atención de los delitos flagrantes puedan contar con personal que contribuya a brindar respuestas oportunas a la población”, manifestó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el jefe de la Región Policial La Libertad agradeció las propuestas de la presidenta de la Corte y ratificó su compromiso para trabajar de manera conjunta con la institución para garantizar no solo las sanciones correctas a quienes cometen ilícitos, sino también seguridad a la ciudadanía. 

