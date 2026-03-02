HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Tumbes dicta 24 meses de prisión preventiva para gobernador regional

La Corte Superior de Justicia de Tumbes ordena 24 meses de prisión preventiva para el gobernador Segismundo Cruces Ordinola por presunto lavado de activos agravado.

La Corte destaca que la prisión preventiva es una medida cautelar y reitera su compromiso con la justicia. Fuente: Difusión.
La Corte destaca que la prisión preventiva es una medida cautelar y reitera su compromiso con la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes informa que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, y comparecencia para los demás investigados por el mismo plazo, en el marco del proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La decisión judicial fue emitida al culminar la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, en la que el Ministerio Público sustentó su pedido y las partes procesales expusieron sus respectivos argumentos ante el órgano jurisdiccional.

Durante la lectura de la resolución, el juzgado expuso los fundamentos de su decisión en atención a los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para la imposición de medidas de coerción personal, tras evaluar los elementos presentados en audiencia.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes precisa que la prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye un adelanto de pena.

La institución reafirma su compromiso con una administración de justicia célere, transparente y respetuosa del debido proceso, e invoca a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales institucionales.

Notas relacionadas
Lluvias en Perú EN VIVO: Gobierno declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante la llegada de El Niño Costero

Lluvias en Perú EN VIVO: Gobierno declaró el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones ante la llegada de El Niño Costero

LEER MÁS
Continúan las denuncias e investigaciones contra el alcalde de Tumbes: pobladores exigen solución en caso Playa Hermosa

Continúan las denuncias e investigaciones contra el alcalde de Tumbes: pobladores exigen solución en caso Playa Hermosa

LEER MÁS
Congresista Héctor Ventura sí fue increpado por un ciudadano, pero video no es actual: ocurrió en el 2023 en Tumbes

Congresista Héctor Ventura sí fue increpado por un ciudadano, pero video no es actual: ocurrió en el 2023 en Tumbes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez de Chota ordena siete meses de prisión preventiva contra investigado por tentativa de violación sexual a adulta mayor

Juez de Chota ordena siete meses de prisión preventiva contra investigado por tentativa de violación sexual a adulta mayor

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mansoureh Khojasteh, esposa de Alí Jamenei, murió tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán

Adrián Villar admite su responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Marzano: “Soy consciente de la gravedad de lo que hice”

Adiós a la humedad en casa: arquitecto español revela el truco con papel aluminio para resolver el problema en casi 48 horas

Judicialidad

Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Jefe de la ODANC del Santa intensifica acciones de control durante el periodo vacacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025