Corte de Tumbes dicta 24 meses de prisión preventiva para gobernador regional

La Corte destaca que la prisión preventiva es una medida cautelar y reitera su compromiso con la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes informa que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, y comparecencia para los demás investigados por el mismo plazo, en el marco del proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La decisión judicial fue emitida al culminar la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, en la que el Ministerio Público sustentó su pedido y las partes procesales expusieron sus respectivos argumentos ante el órgano jurisdiccional.

Durante la lectura de la resolución, el juzgado expuso los fundamentos de su decisión en atención a los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para la imposición de medidas de coerción personal, tras evaluar los elementos presentados en audiencia.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes precisa que la prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye un adelanto de pena.

La institución reafirma su compromiso con una administración de justicia célere, transparente y respetuosa del debido proceso, e invoca a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales institucionales.