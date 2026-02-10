HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Un escritor dispuesto a perderlo todo: Jaime Bayly publica “Los golpistas”

En esta ocasión, el reconocido autor escribe sobre dos figuras históricas del imaginario político latinoamericano: Hugo Chávez y Fidel Castro.

Jaime Bayly. Foto: Difusión.
Jaime Bayly. Foto: Difusión.

Este miércoles 11 de febrero sale a la venta la nueva novela del escritor y periodista Jaime Bayly, Los golpistas (Revuelta). Tal y como lo señalan el título y la portada de la novela, se trata de un proyecto que aborda a las figuras políticas de Hugo Chávez y Fidel Castro.

De acuerdo con la nota de prensa de la editorial, se lee lo siguiente:

“Tres años después de jurar como presidente de Venezuela, Hugo Chávez es depuesto por un golpe militar, acusado de intentar instaurar una dictadura comunista. Arrestado y presionado para firmar una renuncia que se niega a convalidar, los militares no saben qué hacer con el presidente derrocado, ni quién debe asumir el poder.

Mientras los generales discuten entre matarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a un juicio, un gobierno provisional -auspiciado por empresarios prominentes y respaldado por jerarcas de la Iglesia- se instala atropelladamente, disolviendo los poderes públicos.

En medio del caos, Fidel Castro interviene telefónicamente para insultar, amenazar e intimidar a los golpistas, y persuadir a Chávez de no suicidarse, no entregarse y escapar a Cuba”.

Se colige que aún no terminamos de leer Los golpistas. Sin embargo, no deja de llamar la atención que este último título, más el anterior Los genios (sobre la enemistad entre Vargas Llosa y García Márquez), no esté en los caminos de la autorreferencialidad, con la que Bayly ha construido un prestigio entre los lectores y, digamos también, en la crítica, a la que le ha costado mucho reconocer su oficio literario. Recordemos que Roberto Bolaño, objeto de estudio y alabanza de no pocos críticos y palmeros literarios, reconoció muy rápido el talento de Bayly como escritor.

"Los golpistas". Imagen: Difusión.

"Los golpistas". Imagen: Difusión.

Bolaño, como gran lector, sabía quién era quién en el mundo de la literatura de su tiempo. No tuvo el prejuicio de los llamados entendidos. Ese es un óbice que Bayly ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria a medida que iba sumando miles de lectores a su propuesta, que se caracteriza por el humor, la ironía y el coloquialismo.

Los libros de Bayly suman. Pensemos en sus lectores, interesante galaxia donde hallamos de todo tipo (el que devora libros, el que lee lo que realmente le gusta o el que solo lee un libro al año), que lo siguen y que esperan pasarla bien con una historia entretenida. Tampoco vamos a negar que, en cuestiones de novela hispanoamericana, vemos autores que no solo se preocupan de lo que van a decir en público, sino que esa misma preocupación igualmente se traslada a las parcelas literarias. Ese es el peligro que corre el buen momento de la novelística hispanoamericana actual, a cuenta de lo políticamente correcto. Bayly es incorrecto.

Su penúltima novela hizo mucha bulla. En esta ocasión, el reconocido escritor escribe sobre dos figuras históricas del imaginario político latinoamericano. No es fácil. Pero de eso se trata escribir: no pensar en el cálculo, menos en quedar bien con el oficialismo o la red de contactos. Si existe una novela del corte de Los golpistas, es porque hay un autor dispuesto a perderlo todo.

Datos:

Disponibilidad. Publicación de Revuelta Editores. En librerías y plataformas. Precio: 79 soles.

1997. En este año, el autor ganó el prestigioso Premio Herralde de Novela con La noche es virgen.

Un escritor dispuesto a perderlo todo: Jaime Bayly publica “Los golpistas”

